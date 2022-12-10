台東「部落節電同樂會」金峰登場　歡迎民眾參與原民節電智慧

▲台東「部落節電同樂會」今午後金峰登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府舉辦「部落節電同樂會」就是不插電-縣市節電激勵活動，冬季場首場於10日在金峰鄉正式起跑，吸引不少族人鄉親參加，縣府財政及經濟發展處表示，「部落節電同樂會」是為傳承節能減碳精神，分享原住民族人傳統節電智慧，活動分為冬季場及春日場共6場，每一場次邀請知名樂團演唱、故事王講故事及闖關遊戲、抽好禮等，歡迎族人及鄉親踴躍參與。

財經處長章正文表示，台東縣今年榮獲「110年度縣市推動典範獎銀獎」，顯示推動「住商節電行動計畫」有很大成效，在即將進入用電高峰期舉辦「部落節電同樂會」，就是讓民眾了解如何有效使用電力與節電，縣府積極到部落宣導、推動，讓節電意識深入每位縣民心中。

「部落節電同樂會」就是不插電-縣市節電激勵活動冬季場首場次，10日在金峰鄉新興村多功能活動中心登場，邀請在地知名旮勒思南樂團擔任節電大使並演唱，老家就在新興村的財經處長章正文也客串上台高歌，以及孩子王「多多老師」擔任節能故事王，透過活潑生動的說故事方式告訴大家如何節能減碳過生活。另外，部落長輩也一同分享自身節能減碳小故事，讓孩童透過長輩以往的生活經驗，傳承節能減碳精神，除了音樂會及聽故事，現場設置闖關遊戲、下午茶、抽好禮等活動。

財經處指出，接下來還有12/17長濱鄉長光部落活動中心、112年1月8日鹿野鄉和平社區活動中心等場次，每場次均為下午2點30分展開，將邀請海岸線-發熱帶樂團及縱谷線-東布青樂團，透過寓教於樂來傳達節電知識。