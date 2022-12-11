台東「金馨獎」頒獎　181位志工、11個志工團隊獲獎

▲台東縣金馨獎表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府11日舉辦第25屆金馨獎頒獎典禮，共有181位志工、11個志工團隊獲獎，並頒發感謝狀29家榮譽卡特約商。

台東縣金馨獎自民國86年舉辦第1屆，感謝志工辛勞付出，提高民眾成為志工參與率，縣長饒慶鈴表示，台東縣志工隊在縣府長期宣導及培訓下，從第1屆的50隊志工隊至今已有189隊，參與人數達7,349人，最高齡是獲銅質獎88歲曾菊英女士，服務時數最高是獲銀質獎張石堂先生，總服務時數14,982小時。志工隊中65歲以上占1/3，代表了只要有心，年齡不是問題。

縣府社會處說明，台東縣志願服務推廣中心提供志工服務諮詢、換發服務證、基礎及特殊訓練，平安保險，為志工建立完整保障制度。每年發行專刊，創辦學苑培訓專業人員、培力家關員、防暴志工、推動時間銀行招募會員等，志推中心也連結本地友善愛心店家，推展志願服務榮譽卡特約商，目前已有29間加入，持續招募中。

金馨獎志工表揚活動舉辦至今25年，今年台東縣志願服務獎為181項，有全國性志願服務金、銀、銅牌獎共25人、衛生福利志願服務金、銀、銅質獎共48人、文化部第29屆全國績優文化志工表揚獎勵銅質2人、內政業務志願服務銀質、銅質獎共10人及台東縣志願服務金馨獎13人、一等獎22人、二等獎25人、三等獎36人。

團體獎項有8個單位獲111年社福暨綜合類績優志工團隊暨運用單位評鑑，分別為台東縣政府社會處(第1名/優等)、社團法人台東縣生命線協會(第2名/優等)、社團法人台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會(第3/優)、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台東分事務所(第3/優)、台東縣關山鎮中福社區發展協會(第3/優)，台東縣政府社會處海岸線區社會福利服務中心(甲等)、中國青年救國團-台東縣團務指導委員會(乙等)、台東縣關山鎮豐泉社區發展協會(乙等)；3個單位獲頒111年台東縣衛生類績優志工團隊暨運用單位評鑑獎項分別為東基醫療財團法人台東基督教醫院(優等)、衛生福利部台東醫院(甲等)、台北榮民總醫院台東分院(甲等)。