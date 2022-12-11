滿滿「原」誕氛圍　台東原創館聖誕趴超精彩

▲10、11日在TTstyle原創館-波浪屋草地廣場舉辦波浪屋原創館聖誕嘉年華-原式聖誕趴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度聖誕節即將到來，波浪屋．原創館今年主打「原式聖誕趴」一起嗨波浪，10、11日在TTstyle原創館-波浪屋草地廣場舉辦波浪屋原創館聖誕嘉年華-原式聖誕趴，邀請MATZKA、比西里岸pawpaw鼓等歌手及團體接力演出，台前演出精彩，結合幕後專業舞台燈光音響技術工作團隊，為觀眾帶來耳目一新的視覺與聽覺饗宴，現場同時規劃原民部落工藝品展售攤位，打造全台最具原民風味聖誕派對，讓大家感受滿滿「原」誕氛圍。

縣長饒慶鈴表示，TTStyle原創館匯集台東縣內原住民族美食及文創商品，每年聖誕樹是大家引頸期盼的重頭戲，讓旅客留下最美的臺東印象，今年邀請阿美族藝術家林戎依，以「永恆為主題」，利用廢止及廢棄塑膠打造的聖誕樹，表達對環境永續省思，原創館1樓及3樓由店家拉日革安，運用魚簍造型布置聖誕藝術角落，原式聖誕風格打卡區讓遊客流連忘返。

縣府原民處指出，今年波浪屋原創館聖誕嘉年華-原式聖誕趴表演陣容豐富且多元，包括台東原住民文化創意產業聚落最重量級的駐村藝術家MATZKA、聲林之王總冠軍柏霖Polin、蟬聯台灣街舞大賽冠軍的原民嬌娃、好聽好笑的男團黑旋風、鼻笛傳承者少妮瑤、年輕創作者斯馬里奧、比西里岸PAWPAW鼓、農男美女、阿里山茶山部落及KIVI等，帶給鄉親滿滿的部落原式聖誕風情。