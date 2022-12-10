三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證藝術綠建築校園

▲三重光榮國小新建校舍啟用。（圖／新北市教育局提供，下同）



記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市三重區光榮國小歷時4年，打造共構地下2層停車場及地上3層新校舍，市長侯友宜今（10日）出席新建校舍落成典禮，與全校師生及傑出校友共同見證科技、藝術綠建築校園的啟用時刻。

侯友宜表示，三重區4年來校舍改善補助約22億8875萬元，其中光榮國小工程耗資超過12億元，是投入金額最高的改建標的，在校園中建置智慧教室，更有風雨球場、寬闊的網球場以及可供應3000人餐食的自立午餐廚房，要讓光榮的師生充分享受兼具美感與便利的校園環境。

▲新北市長侯友宜市長與小朋友一同校園巡禮。

侯友宜強調，自2021年起，新北市編列教育經費超過630億，是全國教育經費最高的縣市，2023年更編列超過676億，代表新北市對教育的投入與支持。他也提到，共構的575個汽車停車位及150個機車停車位可以滿足居民需求，也希望在守護學童安全的前提下，新北能有更多與社區民眾共享的校園空間。

教育局指出，光榮國小新校舍工程榮獲新北市政府公共工程優質獎、國家卓越建設最佳規劃設計獎，並取得新北市低碳校園銀鵝標章，新校舍兼有智慧教室、生態空間及公共藝術。今日由侯市長與貴賓們一同揭幕的公共藝術主視覺「光拍拍與毛毛球」象徵光榮校方對網球教育的重視。

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