新北4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

▲市長侯友宜感謝消防及義消同仁們，讓新北市近4年火災件數下降27％。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慰勉新北市消防及義消人員，新北市政府今（9日）舉辦111年度消防暨義消楷模表揚大會，由市長侯友宜親自頒獎予110年表現卓越的191位消防、義消楷模及40位服務滿30年以上資深義消夥伴，感謝他們無私奉獻。

侯友宜表示，新北市人口為全國最多，救災救護勤務相當繁忙，感謝消防及義消同仁盡心盡力守護這座城市，讓新北市近4年火災件數下降27％，OHCA患者康復出院率達到10.71％，成功救回2千多人。今天藉表揚大會謝謝他們，希望凝聚更多消防英雄們努力不懈的精神，提升新北救災救護能量。

▲侯友宜感謝每一位消防及義消人員背後的寶眷做最堅強的後盾。

今日表揚大會邀請得獎者親友共襄盛舉，侯友宜說，每一位消防及義消人員背後都有偉大的寶眷做最堅強的後盾，讓他們無後顧之憂，在勤務上展現最好的一面，非常謝謝寶眷們的支持。

消防局表示，本次消防楷模中，救災救護指揮中心隊員張俊達，多次於線上指導OHCA報案者施行CPR，成功救回23名患者。在義消楷模中，秀峰義消分隊分隊長康明田參與汐止東科大樓火警、納莉風災、林肯大郡、復興空難、F-16戰鬥機失聯搜救及黑鷹直升機失事等大型災害現場搶救任務。

另外，義消總隊副總隊長李阿乾服務年資35年，義消總隊副總幹事王國華服務年資40年，多年來投入消防工作不求回報，堪稱義消典範。

▲侯友宜頒獎予110年表現卓越的191位消防、義消楷模及40位服務滿30年以上資深義消夥伴。

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