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八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮「帝王柑」

▲八里果園父子攜手經營 新北產出新鮮帝王柑。（圖／新北市農業局提供）

▲位於八里左岸的大容量果園由陳義和（左）與陳鈞銘（右）父子共同經營。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於八里左岸的大容量果園由陳義和與陳鈞銘父子共同經營，目前正值帝王柑產季，販售每日現採帝王柑，果園已有30年的果樹栽培經驗，目前果園約有300多株果樹、種植面積達1公頃，所產生的果品品質優良，新北市政府農業局邀請民眾至八里漫遊，順道前往果園將清香撲鼻、酸甜適中的帝王柑帶回家。

今年75歲的大容量果園園主陳義和繼承家業，從小就對果樹培育深感興趣，30年前開始種植果樹，在八里區農會推薦下開始種植文旦柚。為了市場區別，陳義和引進樹梅種植，自行摸索嫁接技術，由於成功率不高，因此到處向嫁接成功的農友取經，後來以切接法嫁接成功，如今成為八里區樹梅最大產地。

▲八里果園父子攜手經營 新北產出新鮮帝王柑。（圖／新北市農業局提供）

▲帝王柑體型相較其他柑橘類小，但帶有獨特的檸檬香氣。

40歲的兒子陳鈞銘從小在果樹園裡玩耍並跟在父親身旁學習種植果樹，短暫離鄉讀大學後，才發現自己熱愛戶外，喜愛徜徉在大自然中，因此決定在大學畢業後返鄉接班。除了努力延續父親30年來的栽培技術，也參加八里區農會所開的果樹課程，並在網路上與不同縣市果農交流，從農會課程中了解到疏枝及安全用藥對果樹的重要性。

因此，陳鈞銘相當重視疏枝管理，透過疏枝讓陽光及風能穿透，減少病蟲害及提升果品品質。他也參考農會的建議，事先規劃好一年不同時期該做的工作，近年來更善用網路行銷，在臉書發布即時訊息並透過網路接單販售帝王柑。產季期間為了提供新鮮好滋味的帝王柑，在當日採收後立即販售、包裝並宅配。

▲八里果園父子攜手經營 新北產出新鮮帝王柑。（圖／新北市農業局提供）

▲果皮光滑油亮、黃綠相間，都是優級果品。

陳鈞銘表示，一開始返鄉後，從農會的課程學習到新知識，而為了提升品質嘗試新的疏枝方式，父親過去著重於提升產量，也因此與父親意見分歧，後來與父親逐漸溝通，雙方各退一步，找出合適的疏枝管理方式，在產量與品質間取得平衡。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區擁有排水量好的山坡地，帝王柑相較其他柑橘類耐病蟲害，近年來種植面積逐漸增加，目前總產量約2萬斤。帝王柑體型相較其他柑橘類小，但帶有獨特的檸檬香氣，其中果皮光滑油亮、黃綠相間，都是優級果品。

▲八里果園父子攜手經營 新北產出新鮮帝王柑。（圖／新北市農業局提供）

▲檸檬清香撲鼻，柔軟多汁、清甜爽口的果肉。

農業局長李玟表示，透過八里農會超市協助農產銷售，並提供生產資材補助，以減輕農民負擔，柑橘產季從11月中旬至新年期間都陸續有產品上市，請持續關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書。

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