扶龍王看好誰？　王世堅對吳怡農有信心：活力充沛、1個月後進國會！

▲吳怡農中吉里捐血活動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選戰況白熱化，民進黨參選人吳怡農、國民黨參選人王鴻薇近期針對松山機場遷移問題駁火，對於選情部分，北市議員王世堅9日表示，吳怡農近期選戰表現「非常好！」王指出，看他（吳怡農）都活力充沛、健步如飛，民眾也很歡迎，吳怡農大概再一個月的努力之後，就能夠進到國會。

近期補選攻防圍繞在松山機場遷移，對此，王世堅表示，吳怡農對於松機遷建的看法很前瞻，自己的看法是留著軍用部分，民航部分確實應該要適度的轉移，開發成社宅、公園、綠地跟很多公共服務的設施，這是對北市很大的幫助，尤其社宅跟青年住宅的部分。

對於王鴻薇表示想要登門拜訪，王世堅回應，「她太客氣了啦！」王指出，大家都是老同事，隨時歡迎敲門進來，自己當然歡迎她，「就像我過去歡迎黃珊珊。」

對於吳怡農近期選戰表現，王世堅表示，「非常好！」王指出，吳怡農年輕有活力，不管是在每一場政策論述、主視覺發表或是一些地方行程，看他都活力充沛、健步如飛，民眾也很歡迎，吳怡農大概再一個月的努力之後，就能夠進到國會。

輔選行程部分，王世堅表示，只要吳怡農有時間，自己一定帶他跑基層，全黨選區議員都會動起來，「輪到我來帶的時間可能不那麼多，但只要輪到我，我一定衝第一線。」

