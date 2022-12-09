　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扶龍王看好誰？　王世堅對吳怡農有信心：活力充沛、1個月後進國會！

▲▼吳怡農中吉里捐血活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農中吉里捐血活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選戰況白熱化，民進黨參選人吳怡農、國民黨參選人王鴻薇近期針對松山機場遷移問題駁火，對於選情部分，北市議員王世堅9日表示，吳怡農近期選戰表現「非常好！」王指出，看他（吳怡農）都活力充沛、健步如飛，民眾也很歡迎，吳怡農大概再一個月的努力之後，就能夠進到國會。

近期補選攻防圍繞在松山機場遷移，對此，王世堅表示，吳怡農對於松機遷建的看法很前瞻，自己的看法是留著軍用部分，民航部分確實應該要適度的轉移，開發成社宅、公園、綠地跟很多公共服務的設施，這是對北市很大的幫助，尤其社宅跟青年住宅的部分。

對於王鴻薇表示想要登門拜訪，王世堅回應，「她太客氣了啦！」王指出，大家都是老同事，隨時歡迎敲門進來，自己當然歡迎她，「就像我過去歡迎黃珊珊。」

對於吳怡農近期選戰表現，王世堅表示，「非常好！」王指出，吳怡農年輕有活力，不管是在每一場政策論述、主視覺發表或是一些地方行程，看他都活力充沛、健步如飛，民眾也很歡迎，吳怡農大概再一個月的努力之後，就能夠進到國會。

輔選行程部分，王世堅表示，只要吳怡農有時間，自己一定帶他跑基層，全黨選區議員都會動起來，「輪到我來帶的時間可能不那麼多，但只要輪到我，我一定衝第一線。」
 

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
主持天王爆罹癌停工　「近照快成皮包骨」
快訊／高雄男騎士撞輕軌慘死　通車7年來「首起死亡車禍」
26歲男熬夜看世足　隔天半身麻木「急性腦梗死」
「靈媒獅」預測世足8強賽結果！　這4國能晉級
哈利梅根新片爆猛料？　他看完前3集怒了
殘忍畫面曝！台灣黑熊「遭獵殺藏冰箱」
新北套房伴屍100天　女兒「媽媽說會死而復生」！現場放詭異薰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安內閣人選遭高虹安「攔胡」？張治祥坦言：都有接觸

扶龍王看好誰？　王世堅對吳怡農有信心：活力充沛、1個月後進國會！

論文爭議狂燒！王世堅籲陳明通知所進退　「曾幾何時跑出這些假國師」

敗壞官箴！公務員收賄、喝花酒未列管又再犯　監院糾正雲林縣政府

藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

「消防安檢流於形式」！城中城大火釀46死　監院糾正內政部、高市府

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

2024被喻是「大金剛VS獅子王」猛獸大戰　侯友宜：我們都是人啊

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

蔣萬安內閣人選遭高虹安「攔胡」？張治祥坦言：都有接觸

扶龍王看好誰？　王世堅對吳怡農有信心：活力充沛、1個月後進國會！

論文爭議狂燒！王世堅籲陳明通知所進退　「曾幾何時跑出這些假國師」

敗壞官箴！公務員收賄、喝花酒未列管又再犯　監院糾正雲林縣政府

藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

「消防安檢流於形式」！城中城大火釀46死　監院糾正內政部、高市府

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

2024被喻是「大金剛VS獅子王」猛獸大戰　侯友宜：我們都是人啊

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

Mazda當家房車推出「20週年紀念版」　新扮相＆新內裝質感更優了

中居正廣傳罹癌停工到年底！「近照快成皮包骨」日網：真的很擔心

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

新北4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

14金控獲利一次看！前11月僅賺3098億　第一金再成黑馬

快訊／松山女「反握菜刀」站路旁　4警喝斥對峙

《全明星》黃隊雙帥接受李岳拷問！　各務孝太揭私下個性

他狂掉髮、常流血！竟是嚴重缺乏維生素C　醫點名5類人更該吃

麻油雞烹調過程「2步驟太毒」！　專家怕爆：完全不敢吃

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

政治熱門新聞

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

若他幫王鴻薇打選戰　吳子嘉預言會大勝

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

賴清德打電話來了！　蘇貞昌表態：支持他選黨主席

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

4人就有1人免役　役男體位標準擬調整

林奕華傳接北市副市長　「黨內已在討論立委補選人選」

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

力挺賴清德選黨魁！謝龍介：比黃偉哲好太多

更多熱門

相關新聞

論文爭議狂燒！王世堅籲陳明通知所進退　「曾幾何時跑出這些假國師」

論文爭議狂燒！王世堅籲陳明通知所進退　「曾幾何時跑出這些假國師」

民進黨近期深陷論文風波，桃園市長鄭文燦、民進黨立委蔡適應都深陷論文風波，加上先前新竹市長林智堅的論文爭議，其中二位的指導教授皆是現任國安局長陳明通。對此，北市議員王世堅9日呼籲，希望陳明通知所進退，學術界曾幾何時跑出這些假國師，「天哪！希望他們有自知之明、知道怎麼做能平息這場紛爭，還給學術應有的尊嚴。」

藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

關鍵字：

吳怡農王鴻薇立委補選王世堅

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

快訊／王大陸認愛大馬女神！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面