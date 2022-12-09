吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農日前受訪時不僅忽略記者問題，更反嗆記者「我還以為我在跟王鴻薇的發言人對話」，引發各界熱議。對此，資深媒體人黃揚明9日表示，從有消息傳出綠營讓資深文膽劉導回鍋吳怡農團隊、民進黨副秘書長林飛帆擔任窗口，以及吳怡農道歉等動作，可以看出「吳怡農個人前段時間的荒腔走板已有人介入處置。」

吳怡農3日赴民權國小參與校慶運動會時，因不滿記者3度追問「王鴻薇質疑吳怡農選舉才出現校慶」題目，過程中扭頭請其他媒體提問，場面十分尷尬。不僅如此，在8日的政策發表會上，吳怡農遇到媒體詢問有關王鴻薇拋核二、核三廠與總統蔡英文主張的2025非核家園是否會實現等問題時，反嗆記者，「我還以為我在跟她（王鴻薇）的發言人對話。」

針對吳怡農一周內兩度失控，黃揚明今日表示，從有消息傳出綠營讓資深文膽劉導回鍋吳怡農團隊、民進黨副秘書長林飛帆擔任窗口，以及吳怡農道歉等動作，可以看出「吳怡農個人前段時間的荒腔走板已有人介入處置。」

「原本是包裝得很好的產品，為什麼會如此不堪檢驗？這是近年台灣政壇的盲點。」黃揚明認為，或許2020年立委選戰中，吳怡農只是70多個區域立委選區之一，不會天天當焦點人物、天天被媒體堵訪，如今他的曝光度卻超乎想像，導致他包裝不住的真面目漸漸曝光。

黃揚明分析，王鴻薇宣布參選時被外界質疑「落跑」，導致出師不利，但近期透過吳怡農「自體亂流」，已弭平落差，在雙方整軍備戰後，就看誰經得起檢驗。

另外，吳怡農9日受訪時也向媒體致歉，「謝謝大家，天氣不好還是願意出來，過去這個禮拜許多互動上，造成媒體朋友不愉快、不舒服，跟大家說聲不好意思，未來會做得更好。」