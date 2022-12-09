　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農日前受訪時不僅忽略記者問題，更反嗆記者「我還以為我在跟王鴻薇的發言人對話」，引發各界熱議。對此，資深媒體人黃揚明9日表示，從有消息傳出綠營讓資深文膽劉導回鍋吳怡農團隊、民進黨副秘書長林飛帆擔任窗口，以及吳怡農道歉等動作，可以看出「吳怡農個人前段時間的荒腔走板已有人介入處置。」

吳怡農3日赴民權國小參與校慶運動會時，因不滿記者3度追問「王鴻薇質疑吳怡農選舉才出現校慶」題目，過程中扭頭請其他媒體提問，場面十分尷尬。不僅如此，在8日的政策發表會上，吳怡農遇到媒體詢問有關王鴻薇拋核二、核三廠與總統蔡英文主張的2025非核家園是否會實現等問題時，反嗆記者，「我還以為我在跟她（王鴻薇）的發言人對話。」

針對吳怡農一周內兩度失控，黃揚明今日表示，從有消息傳出綠營讓資深文膽劉導回鍋吳怡農團隊、民進黨副秘書長林飛帆擔任窗口，以及吳怡農道歉等動作，可以看出「吳怡農個人前段時間的荒腔走板已有人介入處置。」

「原本是包裝得很好的產品，為什麼會如此不堪檢驗？這是近年台灣政壇的盲點。」黃揚明認為，或許2020年立委選戰中，吳怡農只是70多個區域立委選區之一，不會天天當焦點人物、天天被媒體堵訪，如今他的曝光度卻超乎想像，導致他包裝不住的真面目漸漸曝光。

黃揚明分析，王鴻薇宣布參選時被外界質疑「落跑」，導致出師不利，但近期透過吳怡農「自體亂流」，已弭平落差，在雙方整軍備戰後，就看誰經得起檢驗。

另外，吳怡農9日受訪時也向媒體致歉，「謝謝大家，天氣不好還是願意出來，過去這個禮拜許多互動上，造成媒體朋友不愉快、不舒服，跟大家說聲不好意思，未來會做得更好。」

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

2024被喻是「大金剛VS獅子王」猛獸大戰　侯友宜：我們都是人啊

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

西定河「橋下污水+巨鼠亂竄」登美版PTT　基隆市政府回應了

陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

傳北市環保局長留任基層釀「棄薇投農」　吳怡農不評論：堅持正向選舉

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

2024被喻是「大金剛VS獅子王」猛獸大戰　侯友宜：我們都是人啊

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

西定河「橋下污水+巨鼠亂竄」登美版PTT　基隆市政府回應了

陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

傳北市環保局長留任基層釀「棄薇投農」　吳怡農不評論：堅持正向選舉

布衣升級不一般結訓展成果　王鑫基期許祝福

華航11月營收月減1.95%、年減20.23%　主因部分貨運需求重回海運

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

政治熱門新聞

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

若他幫王鴻薇打選戰　吳子嘉預言會大勝

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

賴清德打電話來了！　蘇貞昌表態：支持他選黨主席

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

4人就有1人免役　役男體位標準擬調整

林奕華傳接北市副市長　「黨內已在討論立委補選人選」

力挺賴清德選黨魁！謝龍介：比黃偉哲好太多

驗票被駁回！蘇清泉首出面喊話了

更多熱門

相關新聞

傳北市環保局長留任基層釀「棄薇投農」　吳怡農不評論：堅持正向選舉

傳北市環保局長留任基層釀「棄薇投農」　吳怡農不評論：堅持正向選舉

隨著台北市長當選人蔣萬安上任日期慢慢接近，相關人事規劃也慢慢出爐，傳出現任北市環保局長劉銘龍將留任，卻引起基層清潔人員反彈，更醞釀「棄薇投農」，對於媒體追問此事，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農9日僅表示，不做太多評論，這次選舉還是在兩個候選人之間。

藍軍酸吳怡農談核電也要問侯友宜　「要不要乾脆加入國民黨？」

藍軍酸吳怡農談核電也要問侯友宜　「要不要乾脆加入國民黨？」

王鴻薇嗆「當屏東人塑膠」　吳怡農勸：可跟侯友宜、蔣萬安談談核廢料

王鴻薇嗆「當屏東人塑膠」　吳怡農勸：可跟侯友宜、蔣萬安談談核廢料

王鴻薇批松機遷移政策「紙上談兵」　吳怡農：希望批評有建設性

王鴻薇批松機遷移政策「紙上談兵」　吳怡農：希望批評有建設性

吳怡農主張遷建松機　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

吳怡農主張遷建松機　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

關鍵字：

吳怡農黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

快訊／王大陸認愛大馬女神！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面