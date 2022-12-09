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藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

▲▼吳怡農中吉里捐血活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨台北市立委參選人吳怡農近日提出遷建松山機場政見後，引前立委蔡正元、北市議員游淑慧等人不滿。游淑慧9日批評，20年來每次政見被提出都是民進黨執政期間。如果真的有心要做，誰都可以推。蔡正元也表示，吳怡農政見越抄襲越退化，對土地高度短缺的台北市而言，要「廢」松山機場蓋出比信義計劃區還要大的「大公園」，根本就是「草包政客」。

游淑慧表示，2002年民進黨台北市長候選人李應元提出松山機場遷建，2006年民進黨前行政院長謝長廷選台北市長時再提出，時任總統是陳水扁，如果民進黨真的有心要做，誰當選台北市長，他們都可以推。

她指出，自2016年起，總統都是蔡英文，2016年接受民進黨推薦的黃珊珊，立委選舉的政見也是遷建松山機場，2018年民進黨前立委姚文智參選台北市長時，還是主打松山機場遷建。2022年則改由黃珊珊列為市長參選的政見。這20年來，每次政見被提出來時，都是民進黨執政。

游淑慧怒批，執政時不做，選舉卻一提再提，「民進黨是精神錯亂？還是覺得台北市民有健忘症？這個政黨到底是懶還是壞？論文抄襲、政見也抄襲。」

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

蔡正元則控吳怡農抄襲他的政見，表示他是最早提出「遷建松山機場」政見的人，在後來立法院總質詢時，以整套的計劃質詢行政院長吳敦義，也在2012年6月25日公布在臉書。民進黨姚文智在2018年競選台北市長時，抄襲他的政見，可是只抄襲半調子，姚文智敗選後民進黨就沒有人再提了。

蔡正元說，今年吳怡農再度抄襲他的政見，但是吳怡農根本就是一個草包，連姚文智的半調子都不如。吳怡農說把松山機場，遷去桃園機場第三航站和跑道，「這是什麼草包邏輯？」桃園機場第三航站和跑道是擴建桃園機場，跟松山機場遷不遷無關，把松山機場的航班全部都調到桃園機場第三航站和跑道，不是「遷松山機場」，那叫「廢松山機場」。

蔡正元批評，「遷」跟「廢」都分不清楚，「這不是草包？什麼是草包！」再者，吳怡農說「廢」松山機場後要改成大公園，有剩餘土地容積再作為社會住宅。他質疑吳怡農到底有沒有用功唸經濟系？如果有用功唸應該知道什麼是「邊際效益」，台北市的綠地面積比例超過新加坡，作為一個商業大都會，這個綠地面積比例已是世界第一。

他指出，吳怡農應該懂得再蓋「大公園」不但沒有「邊際效益」，還只是有助於旁邊蓋豪宅而已，「廢」松山機場蓋出比信義計劃區還要大的「大公園」，對土地高度短缺的台北市，是草包政客的構想，越抄襲越退化、越抄襲越草包，「但是抄襲政見總不是壞事，比抄襲論文好太多了。」

▼蔡正元批吳怡農抄襲他的政見，卻越抄越草包。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

▲▼蔡正元。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

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