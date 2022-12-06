　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網美觀光列車「藍皮解憂號」調漲了！全票貴100元　台鐵：服務升級

▲雄獅尋找第2萬名搭乘的幸運兒，一年內可享不限次數免費搭藍皮解憂號,苗栗喜氣炮仗花,全台最大土地公廟「車城福安宮」。（圖／雄獅旅遊提供）

▲台鐵藍皮解憂號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵網美觀光列車「藍皮解憂號」委託旅行社經營，去(110)年10月復駛，吸引超過5.5萬人搭乘，不過有鐵道迷發現「藍皮解憂號」價格已調漲100元，全票499元漲為599元，其中平日限量優惠299元沒了，改推限定屏東及台東民眾專屬優惠399元。台鐵表示，「藍皮解憂號」服務內容升級，增加了餐點和紀念品。

台鐵唯一的骨董級列車「藍皮解憂號」原為行駛於屏東枋寮和台東間的普快車，去年10月23日轉型懷舊觀光列車「藍皮解憂號」，委託雄獅旅遊經營，復駛於南迴線，沿線可欣賞巴士海峽、太平洋不同層次的蔚藍海景，去年首航至111年11月底，已經有5萬5千人搭乘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半的修復，於10月23日重新啟航，每日一班次往返屏東枋寮站至臺東站，套票最低299元起。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「藍皮解憂號觀光列車」去年10月23日重新啟航，往返屏東枋寮站至台東站。（圖／雄獅旅遊提供）

不過有鐵道迷發現「藍皮解憂號」票價變貴了，全票499元調漲為599元，過往曾推出的每周二到四平日限量優惠299元沒了，改推出屏東及台東民眾專屬優惠399元，周一到周四限定。

對此，台鐵局表示，依據台鐵局與雄獅旅行社簽訂的「110-115年度鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」契約規定，藍皮解憂號觀光列車」運行路線、遊程安排及票價，依據合約規定：藍皮解憂號觀光觀光列車開行於南迴線枋寮站-臺東站之間路段，且觀光票價不低於新臺幣200元之套裝車票旅遊形式辦理。

台鐵局表示，雄獅旅行社原推出全票499元，周二至周四有30名大人優惠299元觀光列車票價，套裝行程內容包含紀念車票、導覽耳機、導覽服務及保險。為提升服務品質與內涵，今年6月雄獅旅行社提出計劃調整票價，包括全票599元、回饋屏東及台東鄉親專屬方案票價399元，除原有的紀念車票、導覽耳機及保險外，增加了餐點及專屬紀念品，提供給周一至周四限量30名旅客使用，經台鐵局開會審查並同意，自111年10月起實施。

▲雄獅尋找第2萬名搭乘的幸運兒，一年內可享不限次數免費搭藍皮解憂號,苗栗喜氣炮仗花,全台最大土地公廟「車城福安宮」。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「藍皮解憂號」以觀光列車形式經營。（圖／雄獅旅遊提供）

台鐵表示，藍皮列車修復後改以藍皮解憂號觀光列車行駛，套裝行程票價訂定與原來藍皮列車收取一般票價不同。

針對價格調整，雄獅旅遊則表示，為提升旅遊服務品質及完善旅遊服務體驗，並因應物價通膨壓力，藍皮解憂號票價自10月調整，周邊服務進行全方位優化升級，包括列車餐食、禮贈品、設置報到場域藍皮意象館等。以餐食來說，有別於過去枋寮至台東單程套票只有藍皮便當，加入了屏東及台東在地時令水果；台東至枋寮回程原先無提供餐點，現在也增加小米甜甜圈、洛神花飲品的在地特色午茶甜點套餐。

▲藍皮解憂號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲藍皮解憂號沿線可欣賞巴士海峽和太平洋蔚藍海景。（資料圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊指出，除餐點部分升級，周邊禮贈品也更精緻，特別設計專屬紀念車票，滿足鐵道迷的收藏喜好外，也贈送藍皮專屬口罩，並用小禮盒包裝呈現。而歷時半年、耗資逾2千萬「藍皮意象館」也已於今年7月開幕，提供迎賓飲品、現場解說等優化旅遊服務體驗，目前平均周間搭乘率約8成，周末更有近9成的搭載量，顯示仍舊受到民眾支持。

此外，為回饋雙東鄉里居民，雄獅旅遊表示，針對設籍屏東和臺東縣的居民也推出專屬方案-雙東票價399元，除原有的紀念車票、導覽耳機及保險外，增加餐點及專屬紀念品，提供給週一至週四限量30名旅客使用。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
3歲女突脫口「阿伯鳥鳥很大」！父母揪恐怖真相怒告
粿粿產後3個月穿塑身衣　「北半球炸出」老公超嗨：流鼻血
巴西痛宰南韓球員「狂舞」！　名將痛批：不尊重對手
明「大雪」來了！命理師曝「6禁忌、2地方勿去」：嚴重恐猝死
台中富二代身亡！小三攜子認祖歸宗　1招讓屍體張嘴驗DNA
明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝
快訊／北市觀山河濱公園驚見男浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

區間車過站未停！旅客傻眼了　司機員衝車尾駕駛室「列車倒退嚕」　

台灣適合發展足球嗎？　球迷曝關鍵：沒「職業化」都假話 ！

比手搖飲好喝！「2款銅板紅茶」超百搭鮮奶　內行認證：一級棒的啦

超愛三國趙子龍…他用台語寫歌拍成MV！　上架YT供免費引用

明「大雪」來了！命理師曝「6禁忌、2地方勿去」警告：嚴重恐猝死

高雄小學生嗨了！　壽山動物園12／16試營運「免費入園」

基隆和平島諸聖教堂考古遺址　再發現一具輪廓完整古遺骸

每天都好累！4大Q＆A認識「燃燒殆盡症候群」　睡滿7小時才能預防

曾格爾開告　再祭10萬懸賞「未親自登頂」證明！1細節遭起疑

網美觀光列車「藍皮解憂號」調漲了！全票貴100元　台鐵：服務升級

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

區間車過站未停！旅客傻眼了　司機員衝車尾駕駛室「列車倒退嚕」　

台灣適合發展足球嗎？　球迷曝關鍵：沒「職業化」都假話 ！

比手搖飲好喝！「2款銅板紅茶」超百搭鮮奶　內行認證：一級棒的啦

超愛三國趙子龍…他用台語寫歌拍成MV！　上架YT供免費引用

明「大雪」來了！命理師曝「6禁忌、2地方勿去」警告：嚴重恐猝死

高雄小學生嗨了！　壽山動物園12／16試營運「免費入園」

基隆和平島諸聖教堂考古遺址　再發現一具輪廓完整古遺骸

每天都好累！4大Q＆A認識「燃燒殆盡症候群」　睡滿7小時才能預防

曾格爾開告　再祭10萬懸賞「未親自登頂」證明！1細節遭起疑

網美觀光列車「藍皮解憂號」調漲了！全票貴100元　台鐵：服務升級

解剖室增設電腦斷層　高大成批殺雞用牛刀：法醫坐旁邊就好？

蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」　民眾：毛毛的

淨值跌破10元、被暫停信用交易！　開發金：已回升

女星疾駛高速公路「碰！」11車突撞一團　急煞車嚇傻：意外隨時隨地

南韓金玟哉世足躍升「亞洲2哥」　傳皇馬鎖定網羅

印尼禁止婚前同居、婚外性行為　通過刑法修正案違者關1年

綠委大推賴清德是好舵手　舉「3關鍵」讚：黨主席最佳人選

琳妲慶生喝醉「無形象狂塞蛋糕」　倒床張嘴被偷拍…網讚：還是美

徐生明少棒／冠軍留高雄有始有終　顏保羅之子小可愛最愛王威晨

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

全班27名同學「有26人討厭他」

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤

新地標！台中三井LaLaport1／17試營運

今晨14.3℃入冬最低溫！3縣市大雨　全台冷吱吱

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

全台最慘！星宇航開航3年虧111億

同安夜市強勢回歸　網友：夜市人生回來了

「金山鴨肉價目表」複習乘法！老闆曝：寫給1類人看

哪些爆紅商品過氣了？曝「跟風始祖」是它

更多熱門

相關新聞

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12/9前改善

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12/9前改善

近來有民眾搭乘台鐵EMU3000型新自強號，發現列車上播音頻「鬼打牆」、「斷片」，過七堵往台北方向，卻播音下一站是「瑞穗」。台鐵經查初判是EMU3000型「不理會功能」出問題，駕駛換班放置USB就會從起始站重新播放，且在918大地震後頻繁出現，廠商12月9日前將改善24列新自強號旅客資訊系統。

深澳線土石崩塌中斷19小時　台鐵今晨搶通「首發車時間曝」

深澳線土石崩塌中斷19小時　台鐵今晨搶通「首發車時間曝」

土石崩塌！台鐵深澳支線路線中斷

土石崩塌！台鐵深澳支線路線中斷

台鐵「特仕車」2/3首航　吧檯車廂首推包租「北東2.4萬有找」

台鐵「特仕車」2/3首航　吧檯車廂首推包租「北東2.4萬有找」

台鐵司機員、副站長愛在鐵道萌芽　「休假搭他開的火車」

台鐵司機員、副站長愛在鐵道萌芽　「休假搭他開的火車」

關鍵字：

台鐵藍皮解憂號雄獅調漲

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

肯德基連續14天「買1送1」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

更多

最夯影音

更多
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面