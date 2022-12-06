網美觀光列車「藍皮解憂號」調漲了！全票貴100元　台鐵：服務升級

▲台鐵藍皮解憂號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵網美觀光列車「藍皮解憂號」委託旅行社經營，去(110)年10月復駛，吸引超過5.5萬人搭乘，不過有鐵道迷發現「藍皮解憂號」價格已調漲100元，全票499元漲為599元，其中平日限量優惠299元沒了，改推限定屏東及台東民眾專屬優惠399元。台鐵表示，「藍皮解憂號」服務內容升級，增加了餐點和紀念品。

台鐵唯一的骨董級列車「藍皮解憂號」原為行駛於屏東枋寮和台東間的普快車，去年10月23日轉型懷舊觀光列車「藍皮解憂號」，委託雄獅旅遊經營，復駛於南迴線，沿線可欣賞巴士海峽、太平洋不同層次的蔚藍海景，去年首航至111年11月底，已經有5萬5千人搭乘。

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▲「藍皮解憂號觀光列車」去年10月23日重新啟航，往返屏東枋寮站至台東站。（圖／雄獅旅遊提供）

不過有鐵道迷發現「藍皮解憂號」票價變貴了，全票499元調漲為599元，過往曾推出的每周二到四平日限量優惠299元沒了，改推出屏東及台東民眾專屬優惠399元，周一到周四限定。

對此，台鐵局表示，依據台鐵局與雄獅旅行社簽訂的「110-115年度鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」契約規定，藍皮解憂號觀光列車」運行路線、遊程安排及票價，依據合約規定：藍皮解憂號觀光觀光列車開行於南迴線枋寮站-臺東站之間路段，且觀光票價不低於新臺幣200元之套裝車票旅遊形式辦理。

台鐵局表示，雄獅旅行社原推出全票499元，周二至周四有30名大人優惠299元觀光列車票價，套裝行程內容包含紀念車票、導覽耳機、導覽服務及保險。為提升服務品質與內涵，今年6月雄獅旅行社提出計劃調整票價，包括全票599元、回饋屏東及台東鄉親專屬方案票價399元，除原有的紀念車票、導覽耳機及保險外，增加了餐點及專屬紀念品，提供給周一至周四限量30名旅客使用，經台鐵局開會審查並同意，自111年10月起實施。

▲「藍皮解憂號」以觀光列車形式經營。（圖／雄獅旅遊提供）

台鐵表示，藍皮列車修復後改以藍皮解憂號觀光列車行駛，套裝行程票價訂定與原來藍皮列車收取一般票價不同。

針對價格調整，雄獅旅遊則表示，為提升旅遊服務品質及完善旅遊服務體驗，並因應物價通膨壓力，藍皮解憂號票價自10月調整，周邊服務進行全方位優化升級，包括列車餐食、禮贈品、設置報到場域藍皮意象館等。以餐食來說，有別於過去枋寮至台東單程套票只有藍皮便當，加入了屏東及台東在地時令水果；台東至枋寮回程原先無提供餐點，現在也增加小米甜甜圈、洛神花飲品的在地特色午茶甜點套餐。

▲藍皮解憂號沿線可欣賞巴士海峽和太平洋蔚藍海景。（資料圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊指出，除餐點部分升級，周邊禮贈品也更精緻，特別設計專屬紀念車票，滿足鐵道迷的收藏喜好外，也贈送藍皮專屬口罩，並用小禮盒包裝呈現。而歷時半年、耗資逾2千萬「藍皮意象館」也已於今年7月開幕，提供迎賓飲品、現場解說等優化旅遊服務體驗，目前平均周間搭乘率約8成，周末更有近9成的搭載量，顯示仍舊受到民眾支持。

此外，為回饋雙東鄉里居民，雄獅旅遊表示，針對設籍屏東和臺東縣的居民也推出專屬方案-雙東票價399元，除原有的紀念車票、導覽耳機及保險外，增加餐點及專屬紀念品，提供給週一至週四限量30名旅客使用。