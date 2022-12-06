區間車過站未停！旅客傻眼了　司機員衝車尾駕駛室「列車倒退嚕」　

▲台鐵區間車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(12/6)傍晚一列3028次台東開往嘉義的區間車，傍晚約5時29分原定停靠高雄大湖站，未料卻「過站不停」，列車衝過頭，已出站約600到700多公尺才停下來，讓不少要在大湖站下車旅客傻眼，只見司機員帶著行李包從車頭衝向車尾駕駛室後，列車最後「倒退嚕」退行回大湖站。

台鐵晚間一列3028次區間車列車從台東開往嘉義，原本晚間5時29分要停靠高雄大湖站，不過卻「開過頭」，不少要在大湖站下車旅客下不了車，眼睜睜看著車子開離大湖站。

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▲台鐵區間車過站不停。（圖／旅客陳先生提供）

旅客陳先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，3028次原本要停靠大湖站，結果衝過頭，最後臨停在陸橋下，大約開過頭約600到700公尺，讓他當場有點傻眼，接著司機員從車頭駕駛室衝到車尾駕駛事後，列車再退行回大湖站，約延誤7分鐘左右。

對此，台鐵局則表示，針對該班區間車停車位子不當、超出月台，都有按照SOP標準作業流程處置，包括調度員第一時間呼叫列車，ATP列車防護系統啟動減速煞停，且經調度員同意，司機員將列車退行，該列車延誤約7分鐘，有關司機員疏失，內部將會懲處並加強教育訓練。