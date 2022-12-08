扇型車庫100周年！台鐵推14代同堂鐵路商品　Q版扇型車庫超萌調車

▲台鐵扇型車庫百周年，出現難得一見的14代列車同框畫面。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝扇型車庫百周年，台鐵推出14代同堂鐵路周邊商品。包含Q版迴力車扇形車庫，可放置18台小火車頭，售價960元，另還有人氣迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等鐵路商品。

國定古蹟彰化扇形車庫今年滿100周年，停放火車頭的車庫內有12個股道呈現扇型放射狀，前方中央調車轉盤可將車輛轉向調車，為全台僅存運作的扇型車庫；為慶祝百周年，台鐵局日前也舉辦「扇庫一世紀、世代同歡慶」活動，將不同世代骨董級和新車等共14代列車聚集扇型車庫內，也包括蒸汽火車頭CK124、DT668等，吸引不少民眾朝聖百年難得一見的畫面。

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扇型車庫百周年第二波活動也登場，台鐵推出14代同堂相關鐵路周邊商品，其中Q版迴力車扇形車庫(不含車)，售價960元，車庫可放置18台迴力小火車頭，具獨立透明車門，可開啟與拖出，中央轉盤3還能60度迴轉。

▲扇型車庫百周年，台鐵推相關鐵道商品。（圖／台鐵）

另也有多款人氣迴力小火車，售價90元，14代同堂車款部分已有8款上市，包含有PP自強號迴力車、EMU100自強號迴力車、EMU700迴力車、R100藍色車頭迴力車、CK124蒸汽火車迴力車、EMU800迴力車、EMU900迴力車及EMU3000迴力車，後續將會其他車款陸續登場。

台鐵也推出迴力火車軌道組，售價980元，為扇型車庫及迴力小火車可適用之玩具軌道組；此外，還有限定推出的扇形車庫造型抱枕，售價550元。

台鐵表示，相關扇庫百周年14代同堂鐵路商品，於台鐵夢工場及車站13處相關門市據點開賣發售。