918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12／9前改善

▲台鐵EMU3000型新美學城際列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

近來有民眾搭乘台鐵EMU3000型新自強號，發現列車上播音頻「鬼打牆」、「斷片」，過七堵往台北方向，卻播音下一站是「瑞穗」。台鐵經查初判是EMU3000型「不理會功能」出問題，駕駛換班放置USB就會從起始站重新播放，且在918大地震後頻繁出現，廠商12月9日前將改善24列新自強號旅客資訊系統。

有民眾在臉書社團「靠北台鐵」指出，他搭乘EMU3000型，從花蓮上車就播報下一站是瑞穗，之後更翻不了身，過七堵又開始播報下一站是瑞穗。該民眾說，花蓮站出發往台北的下一站不是瑞穗，七堵之後播音也說下一站是瑞穗。

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對此，台鐵局表示，因列車旅客資訊系統設有「不理會功能」，舉例列車從花蓮玉里起始站出發，司機員將USB隨身碟插入列車控制台，電腦讀取相關行車資料後，會播音停靠站相關資訊，也因此列車在玉里站時就會播音下一站為瑞穗，而列車行駛至花蓮站駕駛換班時，重新放置其USB，資料會從頭開始讀取，此時「不理會功能」就會發揮作用，不會從頭重複播音。

台鐵局指出，918大地震後，EMU3000型就偶有播音問題，當駕駛換班重新放入USB時，就會從起始站開始播音，台鐵已經請車輛立約商日立以及旅客資訊系統廠商台灣松下改善該問題，預計12月9日前可以完成改善。