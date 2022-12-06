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比手搖飲好喝！「2款銅板紅茶」超百搭鮮奶　內行認證：一級棒的啦

▲▼限塑,禁用一次性吸管,手搖杯,食安,熱量,手搖飲料,茶飲,食品添加物,冰飲,珍奶,珍珠奶茶。（圖／記者李毓康攝）

▲上班族喝手搖飲，能緩解工作壓力。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

據統計，台人1年可喝掉12億杯手搖飲，其中一堆人更是鮮奶茶控，但市售一杯逼近一個便當價格，許多人為了省錢，乾脆自行買紅茶與鮮奶來調配。就有女網友好奇求問，大家最愛喝哪款紅茶配鮮奶呢？文章引發熱議，許多人最推2款紅茶百搭又好喝，「純喫茶紅茶或義美錫蘭紅茶+鮮乳，很好喝哦！」

市售手搖飲貴桑桑，以一杯珍珠鮮奶茶來說，價格約60元起跳。若想嘴饞又想省錢的話，許多人會自行買紅茶再加鮮奶，結果味道還比手搖飲好喝。對此，一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》好奇拋問，「大家都喝那個牌子的紅茶+鮮奶呢？」

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文章曝光後，最多人激推就是純喫茶或義美紅茶，「純喫茶紅茶或義美錫蘭紅茶+鮮乳，很好喝哦」、「心目中的完美比例是義美紅茶加光泉鮮奶」、「義美紅茶+牧真鮮奶，一級棒的啦」、「純喫茶+義美鮮奶，很好喝」、「純喫茶+任何鮮奶都是絕配」、「光泉鮮乳2分滿+純喫茶8分滿=不會太甜，方便好喝」。

▲▼超商飲料,義美紅茶,純喫茶。（圖／ETtoday資料照）

▲許多人最愛義美紅茶、純喫茶搭鮮奶。（圖／ETtoday資料照）

也有內行分享其他私藏奶茶，「東爵紅茶+小農鮮奶」、「自煮日月潭18號紅茶，再加上福樂鮮奶」、「每朝紅茶+鮮奶」、「每朝紅茶加科克蘭鮮乳」、「麥香紅茶加鮮奶超好喝」、「特上紅茶+瑞穗」、「以前會用純喫茶紅茶+福樂鮮奶，後來覺得太甜，後來用義美紅茶和7-11的決明紅茶，感覺還不錯～用北海道鮮奶調也可以，但是太貴了應該單喝就好」、「首推特上紅茶，統一麥香紅茶、純喫茶、義美錫蘭紅茶（正常甜）」、「天仁阿薩姆紅茶包+福樂鮮乳」。

▼內行激推各種私藏鮮奶茶。（圖／翻攝全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝全聯好物老實說）

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