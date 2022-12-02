熱銷20年「好市多1夯食」停賣原因曝光　會員開轟：不打算續約了

▲牛肉捲停售原因曝光了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

熱賣20年的好市多牛肉捲悄悄停售，讓會員狂哀號「吸引我的唯一一個理由也沒了，這次續會員後就不再續了！」儘管有新品豬肉捲接替上陣，但仍有網友不死心詢問賣場停售原因。對此，店員坦言「太貴了，之前是賠錢賣！」消息曝光後，一票網友開酸「賠錢還賣那麽久，賠錢還接單幹嘛呢？不懂」。

說到好市多熟食區的扛壩子，許多人秒點名牛肉捲，不過它早在11月22日停售，而好市多行銷企畫副總經理王友玫則回應，「由於牛肉捲已銷售20年，從今天（起）開始替換為豬肉捲。」未來也將持續推出不同捲類替換，提供更多口味選擇。

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不過仍有會員惦記著牛肉捲的美味，一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去賣場熟食區時，再次追問為何牛肉捲不賣了，結果店員9字曝真相，「太貴了，之前是賠錢賣！」

▲牛肉捲（右圖）停賣了。（示意圖／ETtoday資料照）



文章曝光後，一票網友卻反酸，「聽聽就好！認真你就輸了」、「賠錢還賣那麽久，賠錢還接單幹嘛呢？不懂」、「其實可以改名叫牛肉碎捲」、「賺得少而已，賠錢賣是在騙誰」、「不稀罕，反正餡越來越少，也越來越難吃，這期約滿不打算續了，好市多掰囉」、「拜託還我火雞肉三明治～熟食區最愛的產品」、「收會員費賠錢賣，真委屈了」、「後來牛肉這麼少，怎麼會賠錢」、「吉拿棒不貴吧，為什麼停賣」。

至於新品豬肉捲口感部分，評價卻是兩極化，一派人狂搖頭回應「豬肉捲很難吃」、「豬肉捲買過一次死心了，難吃」、「豬肉捲，個人覺得不優」；另一派人則大讚，「新的豬肉捲蠻好吃的」、「我覺得豬肉捲比牛肉捲好吃」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

