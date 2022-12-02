好市多牛肉捲下架！他改買「新品」回家超失望：一口就完敗

▲牛肉捲無預警停售。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區長年熱銷品項「牛肉捲」停售，改賣「豬肉捲」給民眾選擇。但一名網友近日去買豬肉捲來吃，發現口感和牛肉捲有很大的差別，直呼「一口就完敗」，對此感到相當失望。文章曝光後掀起討論，但也有人認為，豬肉捲其實也不錯。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近去好市多買了豬肉捲來嘗試，但一入口發現口感偏乾，和牛肉捲相比「一口就完敗」，之後可能不會再回購了。他也向好市多喊話，表示「誰稀罕豬肉捲啦！還我的牛肉捲來」，希望牛肉捲可以趕快回歸，「什麼時候才會再回來？很多人準備買爆」。

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▲原PO對豬肉捲感到失望。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，網友紛紛留言表示「那天在新竹店有試吃到豬肉捲，個人覺得豬肉捲內餡有點甜，不好吃的口感」、「豬肉有腥味」、「求求牛肉捲回來，漲價也可以」，但也有網友指出，「上周才買豬肉捲來吃，汁多到用噴的耶，沾都沾不完，肉也一大堆，果然買東西還是得看運氣」、「讓不吃牛肉的人多個選項」、「其實豬肉捲不難吃」。

另外，有網友透露如果真的想吃牛肉捲，其實可以動手DIY，「其實用修下來的筋膜加上大量起司，再用墨西哥捲餅包起來去烤，真的有87分像」、「牛肉捲自己做很簡單，買不到我現在都自己做了，更好吃」。

上個月22日有民眾發現，好市多長年熱賣的牛肉捲無預警停售。好市多行銷企畫副總經理王友玫證實消息，表示「由於牛肉捲已銷售20年，開始替換為豬肉捲。」未來也將持續推出不同捲類替換，提供更多口味選擇。不只豬肉捲，好市多也同時推出新品「辣肉醬起司馬鈴薯」，提供給消費者嘗試。