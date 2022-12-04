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才瞄一眼！好市多畫單員攔住「你還有一張」　他見證3秒神技驚呆

▲▼好市多,結帳,收銀,輸送帶。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在好市多大買特買以後，離場前都要拿消費明細給工作人員檢查。就有一名網友發文表示，他本來一直覺得畫單員只是隨便瞄一眼，結果日前消費後，才親眼見證對方的厲害之處，「是真的有在看！」貼文一出，隨即引發討論。

這名網友在Dcard上，以「Costco出口店員是真的有在看」為題發文，提到他先前幾次去好市多，都覺得出口的畫單員只是隨便畫一下，沒有仔細確認明細與商品有無吻合，直到日前，才親眼見證對方的超強眼力。

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原PO表示，日前他與家人去好市多購物，雖然拿到2張收據，但心想另一張只有「蘋果汁」，就沒特別拿出來，想不到畫單員馬上發現。還原當時情況，畫單員稍微看了一下明細，前後約莫3秒鐘的時間，結果立刻發現原PO少給一張，接著問「應該還有一張」。

原PO當下趕緊把「蘋果汁」的那一張交給店員，同時感到訝異，原來店員真的有在看，有沒有其他在好市多工作的人能現身說法，瞄一眼真的有辦法確認？

貼文曝光後，底下不少網友分享經驗，「之前有一次真的很多東西，然後他就發現我們買的東西被多刷一次，超強！完全不懂他怎麼看到的」、「之前也以為他們只是走個程序，直到有一次買了滿滿一車的東西，他才看單子3、4秒就發現東西刷錯（我們沒買的東西），超佩服檢查單子的人的啦」、「我也遇過一次多刷被他們點出來，真的超神，我一直以為他們隨便看過去而已」。

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲不少網友分享類似經驗。（示意圖／記者劉維榛攝）

還有自稱是前員工的網友表示，「我是前員工～我們是真的會看喔！從你結帳推車出來的那一刻就會盯著你的購物車開始確認商品數量跟種類」。

事實上，好市多會比對收據、推車內商品，除了確認結帳價格、防止偷帶外，也會檢查商品有無被重複計價，或優惠商品是否真的有用優惠價計算。例如當店員發現有商品被誤刷兩次條碼，就可以馬上請顧客到退貨區處理，並把多收的錢退還回去。

此外，先前曾有人對於「店員檢查收據」感到不舒服，但根據好市多的標準會員規章與條款，會員資格第9條就明確寫出，「為確保您購買之商品正確無虞，會員於購物完後於賣場出口處，請提供購物明細收據予好市多員工核對」。

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好市多畫單員畫單DcardCostco

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