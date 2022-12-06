「好市多托嬰區」曝光　孩狂盯1幕超安靜！家長喊德政...千人戰翻

▲逛賣場，蘋果專區擠滿超多孩童！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多設有蘋果展示區，因比市價便宜又可退貨，吸引果粉們到賣場試用。不過有網友笑虧，該3C專區猶如托嬰區，可見桌子兩側擠滿孩童，分別操作著筆電、平板等。照片曝光後，卻引來千名網友戰翻，會讓想試用3C的人無法體驗；另一派則力挺「讓辛苦的媽媽釋放一下帶孩壓力，根本是好市多的德政！」

一名女網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出一張有趣照片，可見蘋果3C專區擠滿人，不過正在專注操作筆電、平板與手機的是一票孩童們，他們不吵不鬧，還有幾位家長陪伴在後方講解，讓原PO會心一笑直呼，根本是「好市多托嬰區！」

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▲蘋果3C展示區成了另類托嬰專區 。（圖／翻攝路上觀察學院）



文章曝光後，一派網友認為，「現在的孩子真的很可悲，做父母的更可悲，一個只懂得用3C、一個只懂得給3C」、「假日賣場的日常」、「圖片很好笑...不過仔細想想，很多家長就是這樣教育小孩，用3C陪伴」、「新竹店那邊，確實偶爾能看見小孩在玩3C」。

不過也有會員抱怨，孩童霸佔會導致想要試用3C的人，卻無法真正體驗，「我覺得很困擾，為何任何地方的手機／平板的展示區都是被小孩佔據？」「真的想試用的人，還得看這些小孩跟家長的臉色，深怕打擾到這些寶貝啊」、「上次想要買的時候，想先去好市多試用，根本輪不到我，我就去台北的蘋果店試用了」。

另有網友幫忙緩頰，「往好處想，如果沒這區，可能會出現跑來跑去、拿推車撞來撞去、捏爆食物等更恐怖的場景」、「有必要那麼嚴格嗎？給孩子玩一下會怎樣」、「大家有想過嗎？？小孩安靜，媽媽才能開心逛這一小段購物時光，讓辛苦的媽媽釋放一下帶孩子的壓力，根本是好市多的德政，也是救命的曙光，媽媽們也是壓力山大」。

▼網友吵翻了。（圖／翻攝路上觀察學院）

