歸還好市多購物車「驚見沒品1幕」　她秒唾棄！真相臉腫...長知識

▲看見紙盒丟購物車，讓原PO秒唾棄。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多商品主打大份量，許多人不想把外盒帶回家，便會置放於賣場回收。不過有女網友透露，歸還推車時，發現前一輛購物車內有廢紙箱，認為是前位客人懶得拿去回收區，讓原PO怒喊「很OOXX！」文章曝光後，結果真相神展開，有內行解釋「我是遇過工作人員說放推車上就好！」

一名女網友在臉書《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》抱怨，最近逛完台中北屯店後，她在停車場歸還推車時，發現前一輛購物車裡有廢棄紙盒，讓原PO不禁搖頭直呼「希望大家能多點公德心與同理心，看到真的覺得很OOXX！」

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▲紙盒放置在推車內。（圖／翻攝COSTCO好市多 商品消費心得分享區）



文章引發討論，多數人直言早已見怪不怪，「別意外，有些人缺德的程度是超乎想像」、「台灣最美的風景是？」「這個還好算正常，丟垃圾在購物車上的人最沒品」、「又不是亂丟地板，且歸還推車處的購物車，賣場員工還會消毒清潔，還是你喜歡用別人摸過、用過的推車購物？」「這種畫面常出現」。

不過真相逆轉，有網友跳出來解釋，「我之前有盒子，機車放不下了，拿給在整理推車的工作人員，他說：放著他們就會整理了」、「我是遇過工作人員說放推車上就好」。

對此，原PO也長知識回應，「原來工作人員也會說把垃圾放推車！我第一次看到有垃圾在裡面，原來這樣也是可以的。」

▼網友轉述員工說法，紙盒是可以丟推車內的。（圖／翻攝COSTCO好市多 商品消費心得分享區）

