她花1萬8慘被打過期疫苗！　醫辯：1年365天「過2天沒關係」

▲原PO自費1萬8千元，卻被打過期子宮頸疫苗。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這是一家超級沒醫德的診所！」有女網友日前在「●【爆料公社】●」發文，說她11月想打子宮頸疫苗，跟診所約在12月初接種，卻在施打完發現，疫苗居然已過保存期限。不僅打到過期疫苗，苦主曝光醫師竟說，「過期兩天沒關係，一樣有藥效」，讓眾人也難以接受，紛紛開轟「太沒道德了！」

這位女網友開頭就用hashtag怒批，「#打過期疫苗」、「#沒醫德」，說她上個月到三重一間耳鼻喉科，付了1萬8千元要打子宮頸疫苗，當時診所告知，疫苗12月才會到，便約在12月2日。當天，她在接種前想確認疫苗期限，醫師雖應好卻不給她看，再問一次還是被敷衍，醫師還直接迅速下針、打完疫苗。

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這讓原PO覺得不太對勁，便追問要看期限，才發現疫苗保存期限竟是11月30日。誇張的不只打到過期疫苗，「醫生事後態度很惡劣，說過期兩天沒關係、一樣有藥效。一下說要退錢、一下又說要和解，最後說一年365天，過期兩天沒關係。」苦主直呼，「我花錢打疫苗又沒比較便宜，我幹嘛要用過期的？快到期的我都不要了」，怒批診所超級沒醫德。

看到貼文後，網友們也為原PO感到氣憤，「這打在人體的東西欸！怎麼可以給過期的」、「一針6000塊的東西……還拿過期的出來==」、「之前去打，每次護士都會讓我確認針劑名稱與日期，一支那麼貴，真的是為何要打過期的啊！也沒比較便宜啊」、「直接提告，沒有任何餘地了」、「可以告，我們診所打疫苗，都是包含盒裝跟效期給病人看過才可以施打！這很重要！」