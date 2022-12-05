陸各地光速解封　廣州白雲區「防疫明白卡」：發燒宜居家、多喝水

▲廣州白雲區11月中緊急打造的應急隔離轉運點。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期防疫政策急轉彎，禁止地方層層加碼，包括北京、上海等直轄市和部分省會城市也逐步放寬出行限制，不再查驗核酸檢測陰性證明或改版健康碼，「光速解封」的政策讓各地民眾欣喜，期待逐步回到正常生活。此外，廣州白雲區也推出「防疫明白卡」，提醒民眾「發燒宜居家、多喝水」，按指引處置。

▲廣州白雲區發出的「防疫明白卡」。（圖／翻攝微博）

《白雲健康》公眾號指出，如出現發熱等症狀，可按照以下指引做好處置： 一、如發現自己或家人出現發熱（發燒，下同）等症狀，不必焦慮，宜居家，多休息，多喝水，盡量避免外出就醫奔波，減少感染風險。鼓勵家庭自備抗原試劑盒，進行自測。

二、家裡可儲備一些解熱、鎮痛等緩解普通感冒症狀的藥物以及中成藥（銀翹散、藿香正氣水等）。如出現發熱等症狀，也可適當服用藥物。

三、居家期間，如有就醫問診需要，可登錄白雲區公共衛生互聯網（網路）問診平台和我區2家三甲醫院開辦的互聯網醫院，享受線上咨詢、診療和快遞送藥到家服務，或就近咨詢當地社衛中心及醫院。

消息一出，引起網友熱烈討論，部分網友認為，「這個做法好！」；「緩解普通民眾焦慮」，也有網友表示，「其實正常人一點也不恐慌」；「避免外出？」；「新冠一夜之間就不嚴重了？」；「一夜回到2020」。