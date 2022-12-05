台中首創疫苗快打站「接種率全國最佳」　王必勝讚：值得各縣市參考

▲台中市衛生局局長曾梓展。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

根據指揮中心統計，台中市疫苗覆蓋率全國最佳。台中市衛生局局長曾梓展認為，主要是設立疫苗快打站、方便民眾就近接種的關係；並於長照機構、校園、移工等方面也設立眾多接種管道，讓各族群都能被照顧，使城市免疫保護大幅提升。

曾梓展今特地出席防疫記者會分享疫苗接種相關做法。他表示，國內最一開始接種新冠疫苗時，原先也是想依照流感疫苗的方式進行；但市府在防疫會議上，共同思考出新策略，在台中市29個行政區皆設立「疫苗快打站」，不僅是全台首創，成效也相當高。

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此外，考量到數位落差，台中市府在長者疫苗接種方面，是採取里長發放通知單的方式。市府發現，主動通知安排時間，長者的施打意願也會比較高，這也是65歲以上長者施打率相當成功的原因之一。

正逢校園停課，台中市府也利用校園大型且有空調的空間施打疫苗，並動員所有民政局、教育局人員共同協助，獲得市民好評；甚至有些市民行動不便，開車到現場後覺得下車有困難，也直接在車上替民眾施打。

幼兒施打方面，考量年輕父母上班，皆利用假日在校園裡開設快打站，並在快打站設置尿布台、哺乳室，提供小玩具、打卡照相點等紓解父母及兒童壓力；學生族群則是在校園集中接種，相關作業目前仍在進行中。

外籍人士部分，開放廣場施打；也提供防疫專車前往偏鄉接種疫苗；市府更自行研發疫苗預約系統，成效都相當不錯。

王必勝認為，台中市府之所以能擁有如此防疫成績，主要是化被動為主動的關係。他坦言，疫情較趨緩時，要民眾主動是相對困難的，地方衛生單位若能主動一點，成效應該會更好；施打方式多元及其他細心、貼心的部分也是一大關鍵，值得各縣市參考辦理。