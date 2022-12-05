巡邏警察腰包「4個字」震撼路人　3萬人驚：請讓我斗內子彈

▲巡邏警察腰包「4個字」震撼路人，3萬人狂讚。（圖／爆料公社）



網搜小組／許力方報導

台北市上個月發生屁孩飆車死亡追撞事故，警方到場時，肇事李男一行人囂張嗆聲襲警，意圖奪槍，警方最後連開2槍射中李大腿，社會輿論紛紛力挺警察「大膽用槍」。最近有網友在路上眼尖發現，新北市警察配備多了一個「亮點」，勤務腰包上大大地寫著「屁孩殺手」四個大字，吸引將近3萬人按讚，喊話他「要說到做到！」

有網友近日停等紅燈時，遇到前方車輛出現「屁孩的剋星」，有一名騎著巡邏車的警員，背後掛著一個勤務腰包相當吸睛，上面除了繡有金黃色警鴿，寫著大大的警察、新北市警察局縮寫「N.T.P.D」外，最下面還有4個字「屁孩殺手」，目擊網友立刻拍照分享到臉書「爆料公社」引起熱烈回響。

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文章一貼出湧入將近3萬人按讚，網友紛紛支持大讚「真的需要多一點這種警察，尤其廟會的時候」、「太好了，維持社會秩序」、「就問你怕不怕」、「希望有89殺手」、「一槍在手鬼神不留」、「請量化」、「說到要做到內」、「警界優良形象」、「想把我家屁孩通通送給你」、「希望他到我這邊服勤」、「如果可以請讓我斗內子彈」、「這個要加薪」，不過也有人質疑「現在很多比屁孩還屁孩的警察」、「他應該是屁孩之王」。另外還有不少網友提到以前「少年隊才是真正的屁孩殺手，看到少年隊跟逃難一樣」、「懷念少年隊」。

事實上，8月時台南殺警案震驚社會，總統蔡英文隨即下令立即修法《警械使用條例》，9月底三讀通過，10月19日公布施行，明定警員若面臨4種情境危及生命，可以用槍。施行至今1個多月，警政署長黃明昭強調「支持第一線員警展現強勢作為，大膽用槍」，不容任何犯罪者挑戰公權力，而警方一「槍響」就引起關注，包括高雄楠梓摩鐵案、台北屁孩追撞案，12月4日新莊廟會遶境也發生警方鳴12槍案，激起不少支持警察合法用槍的聲音。

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