盼這時間免再打疫苗　台大醫：當新冠感冒就好

▲疫情即將邁入3年，許多民眾都「打好打滿」新冠疫苗。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科醫師謝思民表示，希望明年下半年，全球人類能不再需要施打任何新冠疫苗，就把它當成一個「新冠感冒」來處理就好。根據疾管署最新統計，目前台灣累計接種新冠疫苗6432萬2562人次。

謝思民在「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」臉書說，他這兩年多以來，新冠疫苗相關議題的學術演講大概也上百場；但4日很榮幸，在台灣內科醫學會的「大會特別演講」，這樣盛大全國性內科醫學的大場合，受邀演講關於「新冠疫苗的未來展望」。

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▼謝思民盼望，明年下半年不再需要施打任何新冠疫苗。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

謝思民指出，目前「雙價次世代RNA疫苗」是主流也是潮流，但學界一般還是認為要努力發展出「極廣效、能涵蓋所有新冠病毒變種」的通用型疫苗，不然，病毒發生變異的速度，遠大於人類發展新疫苗的速度。

謝思民表示，但病毒隨著一再變異，雖傳播性增加，也越來越能躲避疫苗所引發的抗體，然而致病性也越來越低，新冠已逐漸流感化；他「希望」將來有一天，新冠能不只流感化，甚至能感冒化，對年長者或嚴重慢性病的民眾也不太會引發重症，就不再需要施打新冠疫苗，醫學上及公衛上，就把它當成一個「新冠感冒」來處理就好。

謝思民提到，12/8是全球民眾開始大規模接種新冠疫苗滿2周年紀念，如果病毒隨著一再變異而更加弱化，也不再出現具顯著致病性的新變種，希望明年下半年，全球人類能不再需要施打任何新冠疫苗，「這才是我的終極展望」。但他也提醒民眾，還是要繼續做好防疫措施，保持良好的防疫習慣。

根據疾管署最新統計，目前台灣累計接種新冠疫苗6432萬2562人次，人口涵蓋率第一劑94.01%、第二劑88.64%、追加劑接種率74.3%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.3%）、第二次追加劑接種率17.75%（65歲以上接種率43.3%）。