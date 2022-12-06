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下一個災難的開始？美研究：長新冠恐帶來「二次傷害」

▲▼新冠肺炎,美國醫院。（圖／路透）

▲長新冠帶來的影響不僅僅是醫療方面。（示意圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

長新冠症候群是一種慢性疾病，症狀於感染新冠病毒後持續數月或數年。然而有美國研究指出，長新冠的影響遠超過醫療方面，從家庭債務、殘疾福利乃至喪失儲蓄等，這些「二次傷害」都會大大增加家庭、社區，甚至國家經濟壓力。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，長新冠症候群的二次傷害，可能是「下一個災難的開始。」根據美國統計，多達30%感染過新冠肺炎的美國人出現長新冠症候群，估計將使美國未來經濟損失3.7億美元，是經濟大衰退的警訊。

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研究人員發現，Omicron病毒非常容易使人感染，使器官受損或衰退，嚴重甚至導致住院和死亡。美國CDC統計，新冠病毒已導致100萬名美國人死亡，且目前有些地方，每周仍有2000人去世。

不僅如此，新冠病毒也帶來逐漸性傷害。大家通常都會將目光放在長新冠患者的身體狀況，殊不知長新冠的影響，遠超出其醫療影響，勞動人力資源、殘疾的福利、人壽保險、家庭債務、喪失儲蓄、退休財務等，這些「二次傷害」，大大影響且增加家庭、社區，乃至國家經濟壓力。

美國哈佛大學經濟學家David Cutler統計發現，因為長新冠的關係，使美國有了較高的「醫療支出」，約佔總額的5280億美元。 但同時也發生了「收入損失」和「生活品質下降」，又分別使美國人損失了9970億美元和2.2億美元。

黃軒指出，醫療支出增加、收入減少，員工生活品質下降，這些都是長新冠帶給國家的「二次傷害」，考驗著各國政府機關的施政能力，「在新冠病毒肆虐下，搶救已經不是個人的生命體，而是國家社會的經濟體了！」

黃軒認為，這已經是在「滅災計劃」的階段，能否成功把人民帶入富足生活社會，就要看各國對長新冠二次傷害的反應，「衷心祝福也提醒大家，疫情解封了，但長新冠的二次傷害效應，也許還尚未完全療癒。」

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