國內疫苗量充足　蘇貞昌籲：旅外國人春節返國踴躍施打疫苗

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌5日上午召開擴大防疫會議。由於農曆春節將至，蘇貞昌提醒，國內疫苗品牌眾多，且數量充足，在世界各地、或在中國經商生活的國人同胞可於返台期間，踴躍施打各種疫苗，使國人旅居在外時也能夠具備充足的保護力。

行政院發言人羅秉成轉述，指揮中心在會中表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，中重症數指標呈下降趨勢，然而鄰近的中國疫情上升31%，周邊部分國家也有緩升狀況，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，最近一週入境人數為121,294人次，較前一週增加6.4%，出境人數為104,862人次，較前一週增加2.9%；針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.7%，第3劑為74.3%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.4%，第4劑施打率則為17.8%，累積施打已超過6,434萬人次。目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗也陸續到貨，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌表示，自本月1日起取消戶外全程佩戴口罩措施後，路上的行人也逐漸摘下口罩，也會視人群聚集情形自主戴回口罩，顯見在此次疫情期間，已養成國人自主防疫的觀念，請指揮中心持續加強宣導國人衛生教育，一起維護台灣的防疫成果。

蘇貞昌指出，國內疫苗品牌眾多，且數量充足，農曆春節將至，在世界各地、或在中國經商生活的國人同胞都將陸續返台，請指揮中心加強宣導，呼籲旅外國人可於返台期間踴躍施打各種疫苗，使國人旅居在外時也能夠具備充足的保護力。