路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

▲《路透社》報導指出，中國最快周三會放寬疫情防控措施。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國嚴格的防疫措施，不但引發境內的「白紙革命」，也對全球供應鏈造成影響，讓全球關注何時才會鬆綁疫情防控措施。《路透社》獨家報導指出，中國可能最早在周三（7日）宣布10項新的疫情放寬措施，並且補足11月公佈的「防疫優化20條」不足之處。

根據《路透社》報導，不願透露姓名的消息人士周一表示，該疾病的管理可能會在明年1月降級，從目前頂級的A類傳染病（甲類傳染病）降至不太嚴格的 B類（乙類傳染病）。

兩名消息人士上周告訴《路透社》，中國將允許部分檢測呈陽性的人進行居家隔離，這是將宣布的補充措施之一。

報導指出，與今年早些時候相比，這將是戰略上的一個關鍵變化，當時整個社區在出現一個陽性病例後就被封鎖，有時長達數周之久。

▲有專家認為，堅持「A類傳染病」策略不符合科學。（圖／CFP）



在中國A類傳染病包括腺鼠疫和霍亂等疾病，B類傳染病包括SARS、愛滋病和炭疽病，C類傳染病則包括流感、麻風病和腮腺炎等疾病。

但中國95%以上的病例是無症狀且輕症，死亡人數很少。官方媒體「第一財經」援引一位未具名專家的話說，在這種情況下，堅持A類策略不符合科學。

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