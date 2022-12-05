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大陸 大陸焦點 特派現場

陸日增近3萬！多省閃電解封　山東浙江不再查驗健康碼或掃場所碼

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

▲大陸新增近3萬例。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委5日通報，新增本土病例4247例，本土無症狀感染者25477例，合計29724例。大陸多個省市都閃電放鬆防控措施，繼北京、上海宣布搭乘公共交通不再查驗核酸後，山東省、浙江省4日更宣布全省居民進入公共場所以及搭乘公共交通不再查驗核酸碼，甚至不再查驗健康碼或掃場所碼。

根據山東省衛健委消息，自2022年12月5日零時起對有關疫情防控政策措施進行優化調整。居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公車、計程車等公共交通工具，不再查驗健康碼和核酸檢測陰性證明。居民通過互聯網平台或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等「四類藥品」，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再需要實名登記信息。取消交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所強制性核酸檢測「落地檢」要求，繼續提供「願檢盡檢」服務。

杭州晚間發布《杭州市關於優化調整疫情防控相關措施的通告》，提出不再開展常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，各地繼續提供便民檢測服務；除養老院、福利院、中國學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」；通過藥店購買「四類」藥品的人員，不再要求核酸檢測和賦碼促檢。此前，杭州要求居民在購買四類藥品後，需要在24小時內進行一次核酸檢測，否則將會將健康碼賦黃碼。

此前，12月2日到4日，除北京、天津、重慶、上海四個直轄市外，石家莊、廣州、深圳、昆明、南寧、哈爾濱、鄭州、武漢、濟南、南昌、寧波等省會城市或大城市也宣佈優化市民出行措施。

大陸國務院副總理孫春蘭在11月30日的座談會上指出，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，疫情防控面臨新形勢新任務。12月1日的座談會上，她再次指出，堅持穩中求進、走小步不停步，主動優化完善防控政策，是疫情防控的一條重要經驗。

大陸衛健委5日通報，新增本土病例4247例，其中廣東1686例，北京1021例，重慶247例，四川182例，浙江180例，河南120例，黑龍江117例，福建94例，雲南88例，湖南83例，內蒙古65例，海南59例，山西58例，遼寧55例，上海41例，陝西34例，江蘇29例，山東23例，安徽14例，新疆12例，湖北11例，吉林9例，貴州9例，廣西5例，江西2例，天津1例，河北1例，寧夏1例。

新增本土無症狀感染者25477例，其中廣東4816例，重慶4575例，北京2731例，山西1361例，黑龍江1167例，陝西1009例，四川879例，雲南708例，新疆625例，山東623例，江蘇546例，上海524例，天津496例，青海481例，湖南452例，浙江408例，湖北387例，內蒙古380例，廣西378例，吉林353例，遼寧335例，寧夏328例，安徽317例，福建312例，甘肅232例，貴州229例，河南222例，河北195例，海南172例，江西170例，兵團39例，西藏27例。

路透早前報導，大陸將在未來數天公布進一步放寬措施，允許一些確診者有條件下居家隔離。

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