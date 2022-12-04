「寧靜靈境」張晉霖水彩畫個展　透過水彩細膩創作以景抒情

▲「寧靜靈境」張晉霖水彩畫個展。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「寧靜．靈境-張晉霖水彩畫創作展」今（3日）在新莊文化藝術中心舉辦盛大隆重的開幕式！此次展覽取「非寧靜無以致遠」之意，以「寧靜．靈境」為題，展出70餘件題材豐富多元的作品，有自然田園風光、佛像、海港等，畫風細膩恬靜，期望透過維妙維肖、清澈寫實的創作，引領民眾感受時光的緩慢悠然，共賞美中的靈蘊之境。

藝術家張晉霖於中學時期熱愛繪畫，可惜因家貧且家人並未支持，直至8年前一位老同學對他說，「你畫得不錯，不再畫畫太可惜了！」才因此再次燃起塵封在心中的畫家夢想，這次有著妻子的支持與鼓勵，靠著積極不間斷的參與各項社群寫生和畫會活動，累積創作能量並舉辦展覽數場，且修得藝術研究所碩士學位。

▲藝術家張晉霖以「寧靜．靈境」為題，展出70餘件維妙維肖、精彩絕倫作品。

此次展覽的代表作品「靜中的靈動」，繪製場景於雲林縣四湖鄉三條崙公園中一處，因長久積水而成的低窪小水池，看似一潭滯水卻見水波微動，天光雲影映照其間，在陽光反射下，成就了一幅「疏影橫斜水清淺，波光瀲灩晴方好」的意象。藝術家張晉霖寄興寓情，筆下作品多展現悠閒寧靜、平和無爭的意象，透過解構、組合及將主觀感觸融入畫中，使畫面富含詩意與情感。

「寧靜．靈境-張晉霖水彩畫創作展」即日起至12月21日於新莊文化藝術中心藝術廳展出，歡迎喜愛藝術的民眾把握展期，前來與展者一同悠遊於靜謐恬靜的水彩世界，共賞美不勝收、引人入勝的視覺盛宴，更多展覽資訊歡迎洽詢新莊文化藝術中心電話：02-2276-0182分機101或上「新莊文化藝術中心」網站查詢。

▲「寧靜．靈境 張晉霖水彩畫創作展」開幕式眾多嘉賓合影留念。

▲張晉霖與此次展出代表作品「靜中的靈動」。

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