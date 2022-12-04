新北限定！東北角新鮮直送貢寮鮑　12／6現煎百份免費試吃

▲東北角養殖業者篩選分級貢寮鮑。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

東北角季節限定美味「貢寮鮑」將於12月6日上午10點，在新北市板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡，現場展售從貢寮直送的貢寮鮑、白帶魚等東北角特色在地海味，價格優惠實在，還有限量100份現煎貢寮鮑，供民眾掃QRcode按讚免費試吃。

漁業處指出，「貢寮鮑」是以新北市貢寮區養殖九孔及黑盤鮑所建立品牌，在半開放潮間帶養殖池飼養的貢寮鮑，肉質鮮美Q彈，加上養殖業者多年來堅持零用藥養殖，及新北市政府於上市前抽驗把關，民眾可以安心享用。

▲和美阿義海鮮商店「香蒜貢寮鮑」。

漁業處表示，東北角季節限定美味貢寮鮑，將於12月6日上午10點，在板橋遠東百貨前廣場與大家相見歡，現場除了精彩的「廚師亂打秀」表演，料理女王蔡季芳（阿芳老師）也會在現場示範貢寮鮑美味料理方式及分享秘訣。

除此之外，還有各式當季東北角白帶魚、小卷、鯖魚、透抽等優質水產品從貢寮直送現場，此外更有限量100份現煎貢寮鮑，民眾只需至活動現場掃QRcode新北漁樂快爆FB貼文按讚即可免費試吃，數量有限，想嚐鮮的要快。

▲鼻頭阿珠海鮮餐廳「哇沙米貢寮鮑」。

漁業處長張麗珍表示，每年11月至隔年3月產季期間的貢寮鮑最是鮮嫩肥美，無論是鼻頭阿珠海鮮餐廳的哇沙米貢寮鮑、和美阿義海鮮商店的香蒜貢寮鮑、美豔山海洋牧場現烤貢寮鮑、澳底龍蝦大王的黃耆枸杞九孔湯，還是極東漁村馬崗靠海生活的貢寮鮑火鍋，都是值得大家前往品嚐。

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