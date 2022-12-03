煙火從天降！香客手遭炸傷　平溪宮廟釀禍...施放者最高罰15萬

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區某宮廟今（3日）上午因為友宮參訪，在十分老街南山橋上施放排炮及升空類爆竹，一名男信眾經過，被墜落煙火殘屑砸中，造成左手臂遭炸傷，經緊急送醫救治已無大礙。消防局到場了解狀況，發現地面留有施放殘骸碎屑，施放者涉嫌違反《爆竹煙火管理條例》，最高可處15萬元罰鍰。

▲平溪宮廟放爆竹煙火，男香客手背遭落焰燙傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市消防局第六大隊上午8點58分接獲報案，有一名49歲的男香客，因宮廟在十分老街南山橋上，施放排炮及升空爆竹煙火墜落砸傷，派遣第六救災救護大隊平溪分隊前往救護，發現傷者左手手背擦挫傷，隨即由救護車將人送往八堵礦工醫院救治。

警消人員到場了解，發現地面留有已施放完畢爆竹的殘骸碎屑，將對施放者依《爆竹煙火管理條例第29條》開罰，依法可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

消防局長黃德清表示，燃放爆竹煙火應保持安全距離保護自身及周遭安全，並請牢記安全四要素：1.應依照產品使用說明施放；2.未滿12歲的兒童施放應由大人陪同，並且禁止施放飛行類、升空類和摔炮類的煙火；3.不可同時大量串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火；4.選購貼有認可標示的爆竹煙火。

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