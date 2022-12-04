叔叔自豪「會讓我的女人高潮」！妻秒認同：真的欸　綠帽夫怒告

▲新北一人夫發現妻子和他的繼叔出軌，2人還甜蜜互稱「老公、老婆」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一人夫發現，妻子小琳(化名)和他繼父的弟弟阿國(化名)一同工作後，2人竟發展出不倫戀，不僅互稱「老公、老婆」，阿國還傳訊宣稱「做愛時，我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，小琳也認同回應「是真的欸」，讓人夫看了氣炸，向2人提告求償100萬元。新北地院審理，認為2人侵害配偶權，應賠償20萬元，全案還可上訴。

人夫指控，阿國是他繼父的兄弟，和妻子於前年開始一同在快餐店工作，去年有餐廳員工對他通風報信，他才得知小琳和阿國交往密切，而後又發現阿國傳親密訊息給小琳，憤而質問她這是怎麼一回事，卻反被怪說「多心」。

人夫表示，他再找阿國求證，阿國自知理虧，除了當場道歉外，還提供與小琳的訊息對話供他查閱，結果他看到阿國與小琳經常互稱「老公、老婆」，又互道「早安、晚安」，阿國還屢次示愛，向小琳說「像我就真心喜歡一個人，但她已經有老公了，我還是癡癡的等」、「做愛時，絕對不會自己舒服就好了，我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，小琳也大為認同，表示「是真的欸」，2人又在阿國住處摟摟抱抱、開房幽會，讓人夫覺得自己超綠，怒告2人求償100萬元。

新北地院審理，法官檢視相關訊息對話及阿國的道歉影片，認為小琳和阿國侵害配偶權屬實，審酌雙方財力，判2人應連帶賠償20萬元，全案還可上訴。