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新北冬季碧螺春評鑑出爐　天芳茶行林孟諭奪特等獎

▲▼新北冬季碧螺春評鑑出爐 天芳茶行林孟諭奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽冬季碧螺春評鑑出爐，天芳茶行林孟諭奪特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會日前辦理冬季碧螺春評鑑，共有140組參賽，經初審到複審，評選出特等、頭等、金獎、銀獎，評鑑賽事，最後今年由林孟諭拿下特等獎，也為天芳茶行奪得第14次特等獎。

農業局表示，今年三峽碧螺春冬季評鑑由行政院農業委員會茶業改良場前場長陳國任擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。今年特等獎由天芳茶行林孟諭奪得特等獎。

▲▼新北冬季碧螺春評鑑出爐 天芳茶行林孟諭奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽碧螺春冬季評鑑特等獎茶湯及茶葉外觀表現優異。

評審陳國任表示，特等獎茶葉外觀纖細卷曲、茶湯蜜綠清澈，喝起來鮮爽有活性又甘甜，具有天然蔬果香。獲獎關鍵是採摘細嫩茶葉，掌握室內萎凋時間、溫度及濕度，炒菁時更掌握高溫時間，以致茶湯形色香味在眾多茶品中最佳脫穎而出。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，碧螺春屬於綠茶的一種，乾茶外觀新鮮碧綠，芽尖白毫顯著，形狀細緊捲曲似螺旋，三峽為全台灣唯一碧螺春的產區，以手工採摘在地特殊茶種「青心柑仔」製茶，做出來的茶湯碧綠清澈、鮮活爽口，帶有特殊綠豆香氣，以冷泡、冰泡法最能突顯絕佳風味。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，讓新北好茶提升新價值，三峽區農會電話：02-2671-1002更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

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