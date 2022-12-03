蔡適應北大博士學位遭撤銷　爆料者時代力量張欣怡回應了

▲蔡適應北大博士學位遭撤銷，時代力量張欣怡已經知悉相關結果。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨立委蔡適應就讀北大都市計畫研究所的論文遭爆抄襲，北大受理檢舉後成立審定委員會，2日已完成審查、將結果寄送給檢舉人、被檢舉人，蔡適應已知悉撤銷博士學位乙事，並依法提出申訴。對此，當初出面揭發蔡適應論文抄襲的時力基隆市黨部副執行長江欣怡表示，已經知悉相關結果，但目前尚未收到書面資料。

張欣怡表示，日前她和時代力量的陳志明、劉仕傑共同召開記者會，指出基隆市長候選人蔡適應立法委員的都市計畫博士論文涉嫌嚴重抄襲；台北大學已於近日完成調查，並寄出調查結果，「我們已經知悉相關結果，但目前尚未收到書面資料」。

張欣怡說，今年度的選舉當中，有非常多位政治人物的學位論文或相關學術發表，涉嫌不當引用乃至嚴重抄襲的問題，其實就像她一直以來所說的，抄襲除了是違法侵權以外，更是政治人物誠信與操守的問題。

張欣怡指出，因為無數的政治人物抄襲爭議，有些人開始主張「碩博士文憑很好拿」、「學術圈就是如此腐敗」等想法，其實真的讓人很難過，在她的求學經驗當中，認識很多一直以來認真鑽研學術、孜孜矻矻生產知識的研究者，大家都是非常用心、仔細地對待自己的研究與產出。

在整個學術界當中，近年也開始有越來越多針對博士生身心健康、就職環境惡化有關的討論，看見少數助長「洗學歷」歪風的政治人物與官學集團，不斷爆出抄襲、舞弊，讓大眾對於學術界產生嚴重誤解和不信任，張欣怡認為，對於認真、嚴謹的學術工作者，是非常非常不公平的事。

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