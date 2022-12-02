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搭世足熱潮賣5千台「黑盒子」　侵權164億...日方跨海提告7人被逮

▲▼電信警察查獲非法機上盒，查獲7人、已賣出逾5千台，侵權市值164億元。（圖／電信警察提供，下同）

▲▼電信警察查獲非法機上盒，逮捕7人、已賣出逾5千台，侵權市值164億元。（圖／電信警察提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2022年卡達世界盃足球賽如火如荼進行中，不少民眾為了省錢購買非法機上盒觀看，電信警察在北部地區展開掃蕩，逮捕56歲的廖姓主嫌等7人，粗估全國至少已賣出5000台，國內和日本電視台合力提告，侵權費逾164億元，7人全依違反著作權法送辦。

▲▼電信警察查獲非法機上盒，查獲7人、已賣出逾5千台，侵權市值164億元。（圖／電信警察提供，下同）

刑事局電信偵查大隊第二隊、保二總隊刑事警察大隊偵二隊，今年7月受理國內13家電視台委任的衛星公會，以及代表日本5家電視台（FUJITV、NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi）的「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」（CODA）提告，國內有人從合法電視畫面盜錄後，再透過機上盒傳送足球賽事。

▲▼電信警察查獲非法機上盒，查獲7人、已賣出逾5千台，侵權市值164億元。（圖／電信警察提供，下同）

警方經過多月蒐證，11月9日在桃園查獲運作中的影音盜錄機房1處，查獲廖姓主嫌，及林姓男等6名經銷商，警方查出，他們透過網路至少已賣出5000台，營收逾200萬元，6人的住處還查扣機上盒321台、解碼器10台、伺服器2台、電腦主機2台、網路分享器設備3組，訊號放大器1組及盜錄中機上盒逾10台等證物。

警方表示，民眾雖然一次買斷機上盒，但訊號差，畫質不清，業者還會利用軟體更新、維修等理由索價，而且賽事還比正常版慢了10多分鐘，當別人在為比賽結果歡呼時，你還在屏息以待的觀看著，更重要的是，如今被查獲，已經斷訊，得不償失，呼籲民眾切勿使用違法機上盒觀看未經合法授權之影視內容，不但助長非法業者盜錄行為，也侵害著作權人的權益。

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