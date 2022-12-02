跨海赴金門拖吊權利車...車主「撂兄弟」持球棒威脅　業者嚇傻

▲4名男子不滿權利車將被拖吊，竟持球棒威脅拖吊業者，後遭警方移送。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門一名權利車車主不滿他的權利車將被2名拖車業者拖吊，竟找來3名友人助陣，對拖車業者叫囂，其中有人手持球棒威嚇，還有人作勢毆打，以此方式逼迫拖車業者罷手，金門金城分局獲報後，與刑警大隊組成專案小組，於今（2）日發動搜索，將涉案的4名男子逮捕到案後，依強制罪移送法辦。

權利車車主見2名台灣拖車業者前來拖車，與友人上前大聲質問「憑什麼拖」、「憑什麼拿人家鑰匙」、「我們金門不允許你這樣搞」，還恐嚇業者若說謊，就會把他腳敲斷。2名業者見對方人多，且還有人手持球棒，大聲嗆聲，不敢造次，只能站在原地唯唯諾諾。

▲拖吊業者遭凶神惡煞包圍，只能乖乖就範。（圖／記者林名揚翻攝）

警方指出，2名台灣拖車業者受銀行委託跨海到金門拖吊權利車，於是通知車主前來配合拖吊，不料，車主反而找來友人到場助陣，雙方因此發生口角，其中蔡姓男子因為手持球棒被依強制罪送辦。

金城警分局表示，權利車動產扺押還在銀行身上，購買權利車只有使用權，無法過戶，銀行有權利強行拖吊走，完全沒有保障，提醒一旦發生拖吊糾紛時，拖吊業者及使用人雙方應因循正當法律途徑處理。據了解，因權利車在金門不易被找到，加上網路交易平台便利，就此一傳十，買的人增多，據警方統計，金門最少有400輛權利車，但坊間預估有將近千輛。縣警局表示，權利車屬民事案件，一般購買的人發現車子被拖走，不太會報警。