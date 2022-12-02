鋪路工人暴怒！義交遭推「後腦著地」躺加護病房　家屬提告重傷害

記者邱中岳／台北報導

台北市文山區興隆路正在施作公共工程，但是一名工人要轉移施工地點，卻不滿協勤義交不願一起移動，於是雙方爆發爭執，工人怒將義交推倒在地，義交因為後腦勺著地重傷，在加護病房昏迷不醒，家屬不滿提出重傷害告訴。

警方調查，40歲的周姓工人與60歲的黃姓義交11月11日下午3時許發生衝突，當時因為在路邊的公共工程施作柏油路鋪設工程轉移施工地點，周姓工人要求義交協助移動到另一地點指揮交通；但黃姓義交認為原本的工作還沒做完不願配合，雙方爆發口角衝突。

▲工人與義交發生衝突，義交被推倒在地後腦勺著地，送醫後陷入昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝)

雙方爆發口角之後，又衍生出全武行，周姓工人怒將黃姓義交推倒在地，導致黃姓義交後腦勺著地，最後送醫搶救仍陷入昏迷，目前仍在加護病房，家屬對此相當不滿，對周姓工人提出重傷害告訴。

工人與義交都是同一個承包商請來，但卻爆發衝突，警方事後通知周姓男子到案，周姓工人坦承推倒義交，訊後依照妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。

▲警方到場協助黃姓義交前往醫院，但義交到院後卻陷入昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝)

警方也指出，現場監視器角度並沒有拍攝到行兇畫面，義交身上也沒有佩戴錄影設備，也希望路過民眾提供相關畫面供警方辦案。