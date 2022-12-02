1歲嬰娃娃車遭公車門狠夾變形！　媽媽痛訴客運卸責「猛踢皮球」

記者戴上容／新北報導

新北市一名25歲莊姓媽媽上月29日帶著孩子，於三重區重新路5段上了三重客運公車，推車被司機3次反覆開關車門夾壞，推車左前輪子變形，事後莊女向三重客運公司求償無門，痛訴公司「踢皮球」，憤而向李男提出毀損及公共危險告訴，全案訊後依法函送新北地檢署偵辦，此外，新北交通局也介入調查中。

▲ 三重客運車門狠夾娃娃車遭媽媽控訴 ，司機事後開車到派出所說明。（圖／記者戴上容翻攝）

這名莊姓媽媽今天在爆廢公社臉書貼文表示，自己日前帶著未滿一歲的寶寶坐公車，沒想到，嬰兒車前輪剛上車而已，司機就直接關門，因為小朋友就坐在車子裡，乘客們大家都在喊夾到嬰兒車了，司機卻還反覆用力關夾三次，一台近萬元的嬰兒車當場車架歪掉輪子無法轉動。

事後處理調解事宜，司機半句話或道歉都沒有，來協助司機的督導希望司機能私下和解，她希望司機與公司能賠償嬰兒車的二手價及道歉，司機卻直接和督導表示「沒辦法」！事後多次致電三重客運一樣擺爛不處理，這次事件，幸好推車有保護到寶寶，也還好寶寶沒有把腳伸出去，否則後果真的不敢想。

三重警方證實，莊女已對李男提出毀損及公共危險告訴，全案訊後依法函送新北地檢署偵辦。另，新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，倘個案查證屬實，其未待乘客上車即關門之缺失將依公路法裁罰9000元。