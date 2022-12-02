「移動神主牌」前傳！自撞畫面曝　台中開彰化「當事桿」下落不明

記者白珈陽／台中報導

有網友在臉書社團PO出行車紀錄器，一輛休旅車車頭插著一根分路號誌桿，疾駛於台74快速道路，由於畫面太過奇葩，引起網友熱議。警方查出，賴姓車主昨天下午開車行經凱旋路下方閘道口時，疑因夕陽影響視線，自撞該號誌桿，未料號誌桿被連根拔起、鑲在車頭後，賴男就一路帶著它從台中開回彰化住處。公路總局表示，將向賴男求償號誌桿修復費用。

▲警方查出，賴男於凱旋路閘道自撞該號誌桿。（圖／截取自記者爆料網）

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》將該段行車紀錄器上傳，分路號誌桿直接插在休旅車車頭，而休旅車卻仍開車上路，網友說，「移動式警示牌，比移動式神主牌還猛」、「車主你還好嗎？警示牌被你撞著開，難道你在觀落陰嗎？」，相當傻眼。

▲▼網友在臉書社團上傳行車紀錄器畫面。（圖／截取自記者爆料網）

警方調查，昨日下午近5時，賴男（71歲）開車行經西屯區還中路二段、往74號凱旋路閘道西向時，自撞路口分路號誌桿。賴男自稱，因夕陽光線眩光，導致撞到標誌。

根據路口監視器畫面顯示，賴男車輛速度並不快，兩側也無車輛緊逼，他慢速撞上號誌桿，停留原地約15秒後緩緩倒車，此時號誌桿已經卡在凹陷的車頭上，他又停在原地約12秒，隨後彷彿下定決心，直接帶著號誌桿開上快速道路。

▲▼賴男自撞號誌桿，再帶著它開上快速道路。（圖／截取自記者爆料網）

警方表示，賴男昨日肇事後一路開車返回彰化，今天中午主動到分隊投案，不過並沒有把號誌桿一起帶來，目前號誌桿下落不明。初判肇因為未注意車前狀態，至於賴男當時有無飲酒，以及肇事原因，警方正在調查。公路總局表示，由於賴男毀損公物，將會向其求償維修費用。