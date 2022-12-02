「民進黨會全黨打一人」！　王鴻薇鞠躬哽咽道歉選民：我不是林智堅

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇今（2）日正式登記參選台北市第三選區立委補選。面對民進黨排山倒海攻擊王鴻薇落跑，她重申是「不計個人毀譽、為大局而戰」，王鴻薇二度鞠躬致歉，且哽咽強調「王鴻薇不是林智堅！國民黨不是民進黨！」會勇於面對對手的萬箭穿心、槍林彈雨，自己都在所不辭。

▲王鴻薇由黨主席朱立倫及新科台北市長蔣萬安陪同到選委會登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

王鴻薇強調，參戰的最主要原因，就是大家可以看到執政黨有因為這次選舉改革反省嗎？反而看到高層一樣爭權奪利、分官分贓、傲慢囂張。儘管她接受徵召很煎熬，但她說知道前面是槍林彈雨，知道會遭到民進黨全黨打一人，但她也有信心絕對會維繫選民服務，日後更擴大選民服務。

王鴻薇說，看到這麼多人來陪同登記，讓她感到非常有信心，讓支持者看到一個團結的國民黨。她更向民進黨喊話：「我不是林智堅！國民黨更不是民進黨！」強調全黨開大門走大路，對就是對、錯就是錯，因此她慎重跟選民們道歉，但也稱不能迴避承擔，希望大家支持她的決定。

王鴻薇也說，此前她早就說過對手會把「落跑」標籤貼在自己身上，但是既然現在決定承擔，她希望大家一定要相信她會非常勇敢，會勇於面對對手的萬箭穿心、槍林彈雨，她都在所不辭。她也再次重申，民進黨對手吳怡農本來就不可怕，她會讓選區的民眾看到自己的努力，並批吳怡農參選代表的是民進黨在傲慢與爭權奪利下推出的人選。