秦慧珠自爆被國民黨勸出戰　嘆當24小時備援投手「資料全用不上」

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇2日正式登記參戰台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，同黨籍北市議員秦慧珠今日在臉書自爆被黨內高層勸進參選過程，她表示，王鴻薇在29日晚間發表「不參選聲明」後，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹黨與祕書長黃健庭曾力勸她「幫黨一個忙」，解決無人出戰的困境。然而，當她忙了一天一夜後，卻突然看到王鴻薇參選消息，讓她直呼「做了24小時的備援投手，資料今天都已經用不上了。」

秦慧珠2日透過臉書發文透露，11月28日國民黨團大會前，她曾詢問黃呂錦茹「黨部如何安排補選人選？」，而當時黃呂錦茹回應「已經在做民調了」。到了29日晚間，秦慧珠接到黃健庭秘書長來電，問她對於王鴻薇參選立委補選意見，而她表示，「只要是黨提名的人，我都全力支持！」

秦慧珠說，王鴻薇29日發布「不參選」聲明後，她在30日晚間10點接到黃呂錦茹來電，拜託她出來參選北松山、中山的立委補選，「主委說只剩兩天就登記截止，王鴻薇已經把話說死不會參選，希望我出來為黨參選，解決黨的困境。」

對於黃呂錦茹請求，秦慧珠表示，她請主委先徵詢鄭麗文、李貴敏或羅淑蕾等人的意見，讓她考慮一個晚上後再說。隨後也開始做起功課，搜尋了吳怡農近期的資料、政見，以及中山、北松山區在九合一大選中，市長與議員的選舉數據，分析國民兩黨的最新基本盤，直到凌晨三點半才就寢。

秦慧珠進一步說明，12月1日早上六點多她醒來後繼續構思這一局該怎麼處理，等到七點多，她打電話給黃呂錦茹主委、黃健庭秘書長、費鴻泰委員討論，但因時間太早，三個人都沒接電話，因此她打電話給國民黨主席朱立倫，請他再去勸進王鴻薇，「當時主席聽了說他在高鐵上，旁邊有人不便多說，之後費鴻泰委員、黃健庭秘書長也都分別回電給我，鼓勵我為黨承擔，解決無人出戰的困境，但我告訴他們全部人，請再去勸進王鴻薇、鄭麗文等其他人選。」

接著，時間來到早上九點半，秦慧珠表示，由於2日就截止登記了，萬一黨真的找不到人，她總要做好隨時為黨承擔的準備。所以她開始列印立委登記表等資料、準備財產申報書、申請戶籍謄本等工作，並請助理將2日下午的通告取消，甚至還想將5日出國的行程取消。

秦慧珠說，1日下午3點到5點她在「少康戰情室」錄影空檔時，曾與中廣董事長趙少康討論是否參選一事，並請他勸進王鴻薇。而趙少康則回應，已經勸了，王鴻薇打了一個多小時的電話，說了許多不能參選的理由，更鼓勵她出來選，「他說他會幫我的忙。」

秦慧珠指出，當日傍晚她與黃呂錦茹會面，透露王鴻薇態度似有些鬆動，黃呂則表示要她接受徵召，黨中央已授權，她通知記者即可，政黨推薦書請中央發。豈料，秦慧珠說，「不行！這要由黨中央主席和秘書長開個記者會，正式表達徵召，登記時還要有準台北市長蔣萬安陪同登記才有氣勢。」之後她還請黨部同仁準備選區歷年選舉、里長等相關資料，也請立院黨團提供推動法案政策等作為政見參考；直到晚間10點，才收到助理傳來新聞快訊，稱王鴻薇已經答應出戰。

秦慧珠表示，她向黃健庭求證，黃證實但不知道媒體如何得知，並向她說抱歉和感謝。隔日早上，朱立倫與黃呂都紛紛來電，感謝她為黨的努力，然而她卻感嘆「這些資料今天都已經用不上了。」

秦慧珠強調，從11月30日晚上10點多，接到黃呂主委的電話拜託她為黨出戰，到12月1號晚上10點，從新聞中看到王鴻薇同意參選，「前後24個小時中，我只睡了2個半小時，忙了一天一夜，做了24小時的備援投手！」

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