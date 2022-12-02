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出戰立委補選！王鴻薇親曝內心糾結　「請選民原諒、諒解、支持我」

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者袁茵攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員王鴻薇接受黨中央徵召，投入台北市立委第三選區補選。王鴻薇今（2）上午接受《千秋萬事》節目證實此事，她表示，在昨天以前心理真的非常糾結，但是經過前總統馬英九、黨主席朱立倫等藍營大咖的電話打來後，還是決定出戰，但她也強調，對她的選民感到很抱歉，「非常不好意思，請選民原諒我、諒解我、支持我，我一定會繼續服務台北市。」

曾數次表態不願參加台北市立委補選的王鴻薇，1日晚間出現大轉彎，決定接受國民黨徵召，對戰民進黨籍的吳怡農。不過昨晚記者致電王，她未接電話，僅透過助理在媒體群組發布回應，「不計個人毀譽」。

王鴻薇稍早接受廣播節目訪問時表示，她以為今天來上節目，會以第三人的視角，來討論出戰第三選區立委補選的人選，「殊不知今天竟是這樣的結果」。她提到，她昨日電話接不完，包括馬英九、朱立倫、趙少康等人都有致電勸進。經過思考後，她認為「國民黨不能沒有人選，更不可能唱空城計，也不可能棄守」，因此她決定參戰。但她坦言，昨日本來請國民黨今日再宣布消息，沒想到昨天媒體就爆出來了，「可見黨內真的沒有秘密」。

王鴻薇談到，其實昨日朱立倫真的非常擔心她會後悔，甚至在她答應出戰後，還致電給她問「鴻薇你不會反悔吧！」但王鴻薇堅定表示，「我答應你了，就不會再反悔」，儘管自己還是有很多糾結之處，但現在只能面對了。

主持人王淺秋問到，是否12月25日會去報到市議員？王鴻薇說，自己還是會去報到，她也發現，其實過去各黨都有不少市議員在報到後就出戰選立委，但她確實有些坎過不去，甚至她的團隊也極力反對，但她還是一肩扛起並坦言「這個仗蠻累的」。

在王鴻薇出戰消息傳出後，黨內很多市議員、立委都在臉書上表示絕對力挺她。王鴻薇表示自己真的很感動，她女兒還問她「現在是全黨挺一人嗎？」王鴻薇表示，自己經過深思熟慮後，決定無論如何一定要讓外界看到不一樣的國民黨，但她還是對她原本選民感到非常抱歉，政治人物必須非常誠懇面對自己講過的話、做過的事情，「非常不好意思請選民原諒我、諒解我、支持我，我一定會繼續服務台北市」。
 

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