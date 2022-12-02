世紀大和解！徐巧芯向王鴻薇道歉　「過往選舉嫌隙不值一提」

▲王鴻薇、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王鴻薇將投入台北市立委第三選區（中山、北松山）補選，同黨籍的台北市議員徐巧芯第一時間發文力挺，並主動提及過往選舉嫌隙「根本不值一提」。對此，王鴻薇留言表達感謝「需要空戰天后的幫忙」，徐則回應「其實這幾年來一直很想跟你說抱歉，以前我也有不對的地方，但千言萬語不如透過這次替你作戰來回應」，兩人2018年的議員之戰當場化解， 許多網友們都支持喊出加油。

王鴻薇與徐巧芯之間的議員之戰，要從2018年地方公職人員選舉開始說起，當年曾為同選區的國民黨台北市議員參選人王鴻薇、徐巧芯因責任里劃分問題在臉書互槓，王鴻薇稱「不希望網內互打會選擇隱忍」，徐巧芯則嗆「我是新人，需要資源才能好好經營」，兩人甚至在媒體鏡頭前落淚。

徐巧芯1日深夜在臉書發文力挺王鴻薇，她指出，在這場選戰中一定會盡全力的支持王鴻薇，讓她能夠選上立法委員是大家在1月8日之前的唯一目標，謝謝王鴻薇為了國民黨接下這項重要的任務，「這不僅是王鴻薇個人的選戰，我們都在，會一起陪著妳打完，加油！」

至於2018年的議員之戰，徐巧芯說明，「大家都知道在過往的選舉當中我與她有嫌隙，也經常被媒體拿來做文章，說我們倆如何競爭，但那些都是過往雲煙，現在我自己看起來都覺得很好笑的事，根本不值一提。」

此貼文一出立馬湧入1.5萬名網友點讚，而王鴻薇本人也現身留言區回應，「感謝！需要空戰天后的幫忙」，徐巧芯則回覆，「其實這幾年來一直很想跟你說抱歉以前我也有不對的地方，但我想千言萬語，不如透過這次替你作戰來回應。正義善良必定會贏過黑金，我們一起打贏這場艱困的選戰！」