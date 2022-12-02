▲賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨以大敗收場，執政縣市僅剩下「4+1」，地方執政版圖倒退到濁水溪以南。根據《ETtoday民調雲》最新的「10大政治領袖調查」結果顯示，在新北市大勝連任的侯友宜，看好度繼續盤據第1，而副總統賴清德不只位居第2，更是這次調查裡唯一排名未下滑的綠營政治領袖。而即將卸任的台北市長的柯文哲，則排在第3名。

▲後蔡英文時期十大政治領袖調查第10波。（圖／ETtoday民調雲）



民進黨在這次九合一選舉遭遇空前挫敗，僅保住「4+1」個縣市，分別為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣4席與新增澎湖縣1席，地方版圖退至濁水溪以南，是自1986年創黨以來，在地方選舉中遭遇的最大挫敗。而這也意味著，總統蔡英文未來執政勢必面臨跛腳的危機。

在蔡英文剩下的總統任期中，台灣政壇會有什麼樣的變化？民眾又看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖？為了解民眾的想法，《ETtoday民調雲》於2022年11月27日至11月28日，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1108份。本問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出10位，依據挑選次數最多的前10名做為榜單依據。

調查結果顯示，新北市長侯友宜在31位政治人物中，被看好度第一，高達81.5%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；排名第2的則是副總統賴清德，取得72.5%的看好度；第3名則是台北市長任期將屆滿的民眾黨主席柯文哲排名，有64.4%的看好度。

第4名開始依序為，甫當選台北市長的蔣萬安，有60.5%的看好度。鴻海創辦人郭台銘以58.2%看好度，排名第5。第6名則是順利取得連任的台中市長盧秀燕，有57.3%的看好度。同樣連任、近期甫接下民進黨代理主席重任的高雄市長陳其邁，取得56.5%的看好度。任期將滿的桃園市長鄭文燦，取得46.2%的看好度，國民黨主席朱立倫有40.4%看好度，前高雄市長韓國瑜的看好度則是40.1%。

與前次調查結果相比（2022年8月），侯友宜維持高看好度，續居第1名；賴清德維持第2，是本次調查中唯一一位排名未下滑的綠營人士。柯文哲排名上升1個名次，來到第3名；成功搶下台北市長大位的蔣萬安，排名一舉提升4個名次，在本次調查位居第4；郭台銘因柯文哲與蔣萬安的看好度提升，排名下滑2個名次，來到第5名。

後續排名方面，盧秀燕由前次排名第7上升至第6名；陳其邁、鄭文燦兩人排名皆下滑2名，分別位居第7與第8名；前三次調查都未入榜的國民黨主席朱立倫重返榜內，排名第9；2020年6月遭罷免的前高雄市長韓國瑜，近期因九合一選舉的輔選，曝光量大增，獲得部分民眾看好，本次調查首次進入榜內，位居第10。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年11月27日至11月28日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,108份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.94%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（111年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。