快訊／朱立倫親自徵詢！國民黨：王鴻薇以大局為重　正式投入立委補選

▲文傳會主委洪孟楷宣布王鴻薇投入北市立委補選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

昨深夜傳出國民黨台北市議員王鴻薇點頭接受黨徵召，投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選。文傳會主委洪孟楷今（2）日召開記者會表示，王鴻薇擁有廣大民意基礎，是該選區最適當的人選，經過電話民調，對比、互比都展現極佳優勢，也由黨主席朱立倫親自徵詢，王鴻薇以大局為重，全黨上下全力協助，延續國會在野監督。

洪孟楷表示，王鴻薇是現任國民黨文傳會副主委，自2006年擔任台北市議員至今，選民服務及監督政府都有豐富的學識及經驗；長期耕耘獲得選區民眾大力的支持，有廣大民意基礎，在各方條件下，相信都會是最適合此選區補選的優質人選。

洪孟楷說，就客觀的電話民調參考資料中，王鴻薇無論對比及與民進黨籍對手互比，也都展現出極佳的優勢。在立委補選時間急促的外在限制下，由朱立倫親自徵詢，並感謝王鴻薇能以大局為重，接受本黨徵召，投入北市第三選區立委補選，全黨上下將全力協助爭取勝選，延續國會在野監督力量。

洪孟楷強調，王鴻薇無論是議員、或是將來的立委，選區都是在台北市，沒有離開的問題、只有責任更加重大的承擔；為選區、及廣大市民付出，並且可以跟蔣萬安市長做最好的中央地方搭配，蔣萬安也全力支持王鴻薇能有機會延續他的立委服務。另敬告執政黨，九合一選舉的結果是人民對民進黨的不信任，別再妄想用選舉奧步複製之前立委補選「全黨打一人」的模式，配合網軍側翼進行人格毀滅，以為這樣就能夠操弄選情結果。本黨也針對此次立委補選即刻啟動「反抹黑快打部隊」，將以現任議員為主，每天輪班，針對離譜的抹黑給予第一時間的駁斥及嚇阻，更是以實際行動展現全黨力挺王鴻薇的展現。更是宣告，團結的國民黨不怕任何的挑戰，王鴻薇這是我們最佳的人選。

最後，洪孟楷表示，「給市民最好的選擇」呼籲該選區的選民， 1月8號務必出來投票，國民黨現在在國會是少數，因此監督蔡政府的力量一席都不能少；請1月8日共同為自己投下這關鍵一票！