國民黨不是只有你！　王鴻薇出戰立委補選「老公氣瘋不接電話」

▲王鴻薇。（圖／記者劉昌松攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員王鴻薇今（2）日在《千秋萬事》節目證實，她將出戰台北市立委第三選區補選。但她坦言除了自己內心有很多糾結外，老公的心情也是非常難熬的一部分，她透露，老公昨日聽到她決定出戰，氣到直接不接電話，更直接轟「王鴻薇你沒有這麼偉大，國民黨不是只有你一人」。好在經過溝通，老公已比較能諒解。

王鴻薇稍早接受廣播節目受訪時表示，她在昨天以前心裡真的非常糾結，但是經過前總統馬英九、黨主席朱立倫等藍營大咖的電話打來後，還是決定出戰。此外，她也在節目中爆料，自己最煎熬的是她老公堅持反對。

王鴻薇分享自己昨日跟朱立倫通完電話後，有先拜託朱先不要公布，因為她必須尊重老公，因為她老公認為，王才剛選完、且發了不參選聲明，一旦參選一定會遍體鱗傷被罵翻。「老公真的很生氣」，尤其在她決定出戰後，老公甚至說「王鴻薇你不用跟我講了」，隨後他電話都不接，王只好傳訊息跟他說，很多立委登記的重要文件都在他手上，希望他回覆她。

「下周其實全家要出國了，飯店、機票都定好了，老公真的快氣瘋了」，王鴻薇無奈表示，她了解老公是出自於心疼她，但是她還是花了很多時間與老公溝通，好在後來老公沒再念她了。

王鴻薇說，自己內心的糾結一直會在，但是感謝黨內優秀同志都跳出來幫忙，這場選戰其實有很多意義，這次絕對要打贏，「我不怕吳怡農、更不怕民進黨」，過去國民黨很多次敗選，都是輸給自己，這次一定會讓大家看到團結的國民黨。