獨／極力反對王鴻薇參選！　老公心疼「不捨她太累」：但還是全力支持

▲朱立倫拜訪王鴻薇競選辦公室，老公陶允正（圖右）。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員王鴻薇今（2日）證實將出戰台北市立委第三選區補選。但她稍早在廣播節目上提到，老公陶允正其實非常生氣，甚至氣到直接不接她的電話。陶允正接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，他自始至終都反對王鴻薇參選，他認為王剛選完市議員，馬上又要投入立委補選，且綠營一定會攻擊她「落跑」，他不捨她太累太辛苦，所以反對，但陶允正也強調，既然王鴻薇已經做了決定，他會全力支持她，當他堅強後盾，絕不讓她有後顧之憂。

王鴻薇今早在《千秋萬事》節目提到，自己決定參選其實內心有很多糾結，此外，她老公的心情也是非常難熬的一部分，她透露，老公昨日聽到她決定出戰，氣到直接不接電話，更轟「王鴻薇你沒有這麼偉大，國民黨不是只有你一人」。

對此，陶允正今受訪時情緒已很平靜，他不諱言，自始至終都是反對王參選，因為11月26日才剛選完市議員選戰，現在又要上陣，他捨不得老婆太累；再者，王日前才發了「不參選聲明」，如今又參選一定會被罵翻。

但陶允正也說，既然王鴻薇已經做了最後的決定，他會全力支持，不讓王有後顧之憂、不讓她有壓力。

此外，王鴻薇今透露，下周全家本來預計出國旅遊，飯店、機票都訂好了，如今無法成行。不過據了解，王鴻薇確實無法出國，但陶允正還是會帶著小孩完成3天的旅遊行程。