周玉蔻示愛想「遷戶口」相挺　吳怡農：感謝每一位市民朋友的支持

▲吳怡農看競選總部設置勘查及致意。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日接受民進黨徵召，參選北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選。資深媒體人周玉蔻，立刻在臉書發文喊，「現在遷戶口還來得及投農農嗎？」對於媒體追問此事，吳怡農2日回覆，非常感謝每一位市民朋友的支持。

吳怡農2日赴台北市議員王世堅服務處拜訪，由辦公室主任接待，對於媒體追問地方選舉民進黨落敗，吳怡農曾說提名機制要檢討，不過這次採徵召，被質疑是自打臉。吳怡農回應，期待徵召程序以民主程序為依據，身為黨員是自己對黨未來的期待，這次新代理主席的決策，就讓他來說明，相信社會大眾期待的提名制度要回歸民意，初選應該是常態、初選是例外。

吳怡農此次投入北市立委補選，以「不掛看板、不插棋子」為原則，部分綠營人士對該選戰模式感到憂心，對此，吳怡農回應，期待未來的選舉文化更乾淨，藉由這次拋磚引玉，讓大家看到不一樣的方式，但不掛看板不代表不做宣傳、不開記者會、不跟選民報告最在乎的議題跟主張，這些重要的事情會持續做。

吳怡農指出，期待未來都是更乾淨的選舉，也希望降低參選門檻，若未來台北市朝這個方向落實，對民主文化是好事。

對於吳怡農參選，資深媒體人周玉蔻喊要遷戶籍支持，對此，吳怡農回應，非常感謝每一位市民朋友的支持，未來選戰會走入大街小巷，拜託每一位市民跟選民。