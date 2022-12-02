勸進人士打爆手機！每人皆拿「他」舉例　王鴻薇最終點頭參戰

▲王鴻薇登記參選立委補選。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員王鴻薇確定投入第3選區立委補選，但引來不少親綠媒體、側翼指控「落跑」。王鴻薇今（2日）上中廣政論節目《千秋萬事》受訪時表示，昨天一整天接到很多勸進電話，過程中大家都提到前民進黨立委黃國書之前也曾經是帶職選立委的狀況，他當時也沒有怎樣。但她認為每個人自我期待不同，她還是很在意這點。不過最後在大局為重的考量下，她決定參戰。

王鴻薇今一早接受廣播節目專訪。她提到，昨天整天他接到前總統馬英九、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人的電話，每個人都極力推薦她參選。勸進的電話中，他們都提到，其實議員就職後選立委的前例很多，例如黃國書當初處境就和她相同，當時他也沒有怎樣，但她認為每個人自我期待不同，她還是很在意這點。

王鴻薇轉述相關勸進人士與她的談話說，現在北市立委藍綠四比四，立委對台北市長的幫助很大，若蔣萬安這席立委丟了，不只丟本命區，台北市藍營立委變三席，新市長的奧援立刻減少，對國民黨來說有不可丟的壓力，要她不要糾結。

「這次絕不是輕鬆的仗」，王鴻薇坦言，她過去說不選，現在選擇承擔，她會取得支持者諒解，希望選民能原諒她，也說政治人物要誠懇面對自己的問題。

在王鴻薇出戰消息傳出後，黨內很多市議員、立委都在臉書上表示絕對力挺她。王鴻薇表示自己真的很感動，決定無論如何一定要讓外界看到不一樣的國民黨，「請選民持我，我一定會繼續服務台北市」。

