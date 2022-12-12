蔣萬安首波小內閣名單出爐　李彥秀讚：穩健中看到新意

記者江采蓁／綜合報導

準台北市長蔣萬安今（12）日公布第一波小內閣名單共10人，引起各界討論。對此，回鍋參選臺北市議員高票當選的李彥秀於臉書表示，這一波人事安排可說是「穩健中看到新意」，可以看得出來蔣萬安的人事佈局，以期望在穩健求創新的思維，讓新市府上任即上手。

▲李彥秀認為，蔣萬安首波小內閣名單是「從穩健中看到新意」。（圖／蔣萬安競辦提供）

李彥秀認為，蔣萬安第一波的人事安排，「讓我們從穩健中看到新意」。她表示，蔣萬安大舉任用許多事務官轉任的人才，可以看得出來人事規劃以熟悉市政為優先，未來蔣萬安可以放心的提出自己對市政發展的願景，做好領導的工作，不需要擔憂市政工作的落實上出現問題，而蔣萬安的人事新聞稿提到「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」四大特點，她大讚確實如此，她更高興其中也有很多她的老朋友，例如副市長李四川，「已經是外界公認最好的安排。」

李彥秀也留意到，包含副秘書長張溫德、交通局謝銘鴻、轉任地政局的陳信良、轉任工務局長的黃一平，都曾經擔任過台北市政府跟台北市議會的府會聯絡人，可以看得出來，台北市政府府會聯絡人當成人才培訓的歷練機制，在蔣萬安的內閣中，有很好的落實。

此外，李彥秀提到，「當然更不能忘了我的好大哥，陳永德議員出任民政局長。」她指出，陳永德擁有30年基層服務經驗的七連霸市議員，深入民間了解民眾需求，相信未來一定可以即時反應地方意見，讓蔣萬安的「服務型政府」真的有感，她更可以看得出來蔣萬安的人事佈局，以期望在穩健求創新的思維，「讓新市府上任即上手。」